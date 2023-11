Mulher é morta por alce em ataque: marido descreve horror

Na tarde de 26 de outubro, uma tragédia assolou a pacífica comunidade de Pine Lake, nas montanhas Hualapai, Arizona. Um marido descobriu sua esposa gravemente ferida no quintal, ao lado de um balde de milho derramado, após um ataque de um alce. O Departamento de Caça e Pesca do Arizona divulgou os detalhes do incidente na quarta-feira.

O marido, ao encontrar sua esposa deitada no chão, imediatamente ligou para o 911. O ataque, apesar de sem testemunhas, foi apontado como causado por um alce, conforme indicam os ferimentos. A vítima foi transportada para o Kingman Regional Medical Center e posteriormente transferida para o Sunrise Hospital em Las Vegas, onde, lamentavelmente, faleceu oito dias depois, segundo o Mirror.

Reação das autoridades

O Departamento de Caça e Pesca do Arizona só teve conhecimento do ataque no dia seguinte, após um residente local relatar o incidente em 27 de outubro. Agentes visitaram a comunidade, alertando os moradores sobre a presença de alces e observando pegadas visíveis no quintal da vítima. A morte foi comunicada ao departamento pelo Gabinete do Médico Legista do Condado de Clark, Las Vegas.

tom-mayer-_pzx564XqT0-unsplash

Tom Mayer/Unsplash

Em comunicado, o Departamento de Caça e Pesca do Arizona destacou que este é o primeiro ataque fatal de alce no estado, apesar de cinco relatos de ataques nos últimos cinco anos. O órgão alertou sobre os perigos de alimentar animais selvagens, citando incidentes passados, enfatizando a necessidade de manter a vida selvagem afastada de interações humanas.

Apelo à responsabilidade

O público é instado a não alimentar alces e outros animais selvagens, pois isso cria dependência e aumenta o risco de conflitos. Além de prejudicar a vida selvagem, a alimentação descontrolada representa perigo para os humanos. O Departamento de Caça e Pesca do Arizona continua monitorando a atividade dos alces na região e reforça: "Por favor, não alimente a vida selvagem".