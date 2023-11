Mulher de 62 anos abre conta no Instagram e se torna milionária com surpreendentes fotos

O OnlyFans tornou-se uma das plataformas mais usadas para vender conteúdo exclusivo de forma segura. Os criadores de conteúdo deste site costumam mostrar, na sua grande maioria, imagens e vídeos íntimos que são consumidos por seus seguidores, que realizam um pagamento mensal.

As modelas da página azul garantem que é muito complicado manter a atenção dos internautas, por isso, milhares de pessoas ficaram surpresas ao conhecer a história de Carol, uma mulher de 62 anos que abriu uma conta no Instagram sem pensar que se tornaria milionária com o conteúdo que ela postava.