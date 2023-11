Motorista viraliza ao ajudar diariamente idosa a atravessar avenida movimentada

Um motorista de ônibus na periferia de Fortaleza está ganhando destaque pela sua gentileza diária. O condutor, que realiza a rota Aracapé/Parangaba I, desce do veículo todos os dias para auxiliar uma senhora idosa a atravessar a movimentada Avenida Maria Gomes de Sá, no bairro de Aracapé. A cena, capturada em vídeo pelo caminhoneiro Rennan Andrade, tornou-se motivo de orgulho para os moradores locais.

Na região, a atitude do motorista é vista como um exemplo de solidariedade e respeito aos idosos. Rennan, ao testemunhar e registrar o gesto, expressou sua admiração, destacando a importância de tratar os idosos com respeito no transporte público.

Rotina de Gentileza: Motorista Garante Segurança à Idosa na Travessia Diária

Segundo Rennan, a senhora idosa enfrenta dificuldades de locomoção e reside no lado oposto à parada de ônibus. Para garantir sua segurança, o motorista desce do ônibus e a acompanha até a entrada de sua residência com cuidado e carinho.

A rotina é consistente: o motorista e a senhora caminham lado a lado, aguardam a passagem de carros e seguem em direção à casa da idosa. O motorista, cuja identidade ainda não foi revelada, conclui a missão ao deixar a senhora na porta de seu condomínio.

Além do motorista, a comunidade local também desempenha um papel ativo. Rennan, por exemplo, relata que, em algumas ocasiões, desceu de seu apartamento para ajudar a senhora quando ela não recebeu assistência ao desembarcar de um ônibus.

Desafios na Travessia: Moradores Pedem Medidas de Segurança na Avenida Movimentada

A rua onde ocorre a travessia é conhecida por ser movimentada e carece de infraestrutura adequada, como faixas de pedestres. Os moradores destacam a necessidade de medidas de segurança, considerando especialmente a presença de escolas na região. Mesmo sem identificar o motorista, Rennan enfatiza que o gesto comove a todos na rua, destacando a importância da solidariedade em meio aos desafios do transporte público.

