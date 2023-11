Lipoaspiração em destaque: especialista alerta sobre riscos

A busca pela estética perfeita tem impulsionado a popularidade da lipoaspiração, um dos procedimentos mais realizados no Brasil, segundo dados da ISAPS. No entanto, a crescente demanda levou à banalização, aumentando os riscos para os pacientes. O cirurgião plástico Dr. Guilherme Bersou alerta sobre os perigos e as circunstâncias ideais para a realização segura da cirurgia, reporta Mega Curioso.

A lipoaspiração, destinada a remodelar o corpo, tornou-se popular, mas sua realização por profissionais inadequadamente capacitados representa riscos sérios. O Brasil, segundo em procedimentos estéticos, enfrenta desafios de segurança nessa área.

A lipoaspiração é um procedimento cirúrgico que remove depósitos de gordura indesejados. Após anestesia, o cirurgião realiza incisões, injeta uma solução para facilitar a remoção da gordura e aspira as células adiposas. Complicações podem surgir, alerta dr. Guilherme Bersou, destacando a importância de selecionar pacientes adequados.

O especialista enfatiza vários riscos associados à lipoaspiração, incluindo complicações anestésicas, infecções, hematomas, assimetrias e problemas cardiovasculares. O risco varia, destacando a importância da escolha de um cirurgião qualificado.

Dr. Guilherme destaca que a cirurgia é mais segura para pacientes saudáveis, com peso estável e áreas localizadas de gordura. A mudança comportamental prévia é crucial para resultados ideais.

A lipoaspiração é uma opção eficaz, mas não isenta de complicações. A segurança depende da escolha cuidadosa do cirurgião e da compreensão das circunstâncias ideais. Pacientes devem ponderar com responsabilidade antes de decidir por esse procedimento estético.