Johns Hopkins condenado a pagar US$ 261 milhões após sequência de eventos trágicos

Maya Kowalski, aos 10 anos, chegou ao Hospital Infantil Johns Hopkins com dores, iniciando uma jornada que levaria a uma tragédia inimaginável. Acusada pelos médicos de fingir estar doente, a situação se agravou quando os serviços sociais proibiram os pais de ver a filha. O desfecho foi ainda mais trágico com o suicídio da mãe de Maya, Beata.

Acusações graves

Na semana passada, um tribunal em Sarasota, Flórida, determinou que o Hospital Johns Hopkins pagasse uma compensação significativa de US$ 261 milhões à família Kowalski. A instituição foi considerada culpada de cárcere privado, lesões corporais e negligência médica, destacando a gravidade dos eventos que levaram à separação traumática da família.

BREAKING NEWS: Jury finds Johns Hopkins All Children's Hospital liable for all 7 claims in $220 million case, 'Take Care of Maya' trial. DETAILS: https://t.co/L8rmoiXedD pic.twitter.com/mlP13bPGFo — FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) November 9, 2023

Doença rara e diagnóstico questionado

A saga da família Kowalski começou quando Maya foi diagnosticada com síndrome de dor regional complexa. O tratamento inicial com cetamina mostrou melhoras notáveis. Contudo, ao ser internada no Hospital Johns Hopkins em 2016, os médicos questionaram o diagnóstico, interrompendo o tratamento com cetamina. O desentendimento entre a família e o hospital culminou na denúncia aos serviços sociais.

A assistente social Sally Smith, presumindo problemas mentais na mãe Beata, levou à remoção de Maya da família. A criança foi colocada sob custódia do Estado, isolada em uma sala com vigilância por câmeras. Dois meses e meio depois, a mãe Beata tirou a própria vida, deixando uma carta expressando a dor de ser separada da filha.

Reconstrução e busca por justiça

Após o suicídio da mãe, Maya, agora aos 17 anos, recebeu alta e está sob os cuidados do pai. A família, responsabilizando o hospital pelas tragédias, entrou com uma ação judicial que resultou na recente decisão do tribunal. Maya, estudante na Duke University, expressou alívio ao sentir que finalmente houve justiça.

A história da família Kowalski, marcada por lutas contra o sistema de saúde dos EUA, ganha destaque no documentário 'Take Careof Maya', disponível na Netflix. Uma narrativa que expõe as complexidades e desafios enfrentados por uma família em busca de justiça e verdade, conclui o 20 Minuten.