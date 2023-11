Inteligência artificial revela o homem mais sexy de cada continente, e todos têm uma coisa em comum

Você já se preguntou como seria o homem ideal de cada continente? Uma ação realizada pelo Daily Star usando as tecnologias de Inteligência Artificial decidiu responder esta questão.

Para matar a curiosidade, o portal decidiu utilizar uma IA para criar a imagem do “homem perfeito” de cada continente, e mesmo com as particularidades de cada região do globo, todos eles aparecem com uma característica em comum.

Embora as imagens sejam todas bem diferentes e tragam as principais características de cada continente, todos os homens gerados pela inteligência artificial aparecem usando barba e cabelos puxados para os tons de castanho mais escuros.

Segundo a publicação, o ideal de homem europeu parece estar ligado a homens que parecem ter saído de uma boyband e que seguem o estilo de Harry Styles, cantor ex-integrante do One Direction. No que diz respeito as roupas, tons de cinza são os principais escolhidos, seguidos de uma jaqueta leve e estilosa.

Já na América do Norte, o resultado é mais favorável a homens mais maduros, que optam por uma camisa ligeiramente aberta e um cachecol despojado. Novamente, os fios de cabelo ganham um tom mais escuro, e a barba se faz presente de forma mais intensa.

A barba parece ser critério determinante!

Passando para o continente africano, vemos um homem de olhos escuros e pele brilhante, novamente com barba e bigode. Usando roupas tradicionais e um colar de contas coloridas, o cabelo afro também dá um toque a mais no visual.

Por sua vez, na Ásia, vemos um homem com traços orientais e barba rente. Além disso, o rosto gerado pela IA apresenta um grande topete de cabelos lisos e escuros. Em termos de roupas, é possível ver um traje mais formal.

Já na América do Sul, a principal característica é um belo sorriso, que completa o visual despojado com orelhas furadas e tatuagens. Neste ponto, deixamos aqui o destaque para a camiseta que lembra, e muito, as cores da seleção brasileira.

Para finalizar, o registro referente à Oceania traz um homem com olhar penetrante e cachos desgrenhados, no queixo proeminente, é possível ver os sinais da barba por fazer.

