Guia de prazer anal para homens heterossexuais: sem tabus

Muitos homens heterossexuais veem o prazer anal como uma "zona proibida", temendo que isso questione sua orientação sexual. Entretanto, especialistas destacam que essa crença é preconceituosa e não reflete a realidade. Homens heterossexuais têm o direito de explorar o prazer anal, sejam sozinhos, com parceiros ou parceiras, sem que isso afete sua orientação sexual.

"A prática é erroneamente associada à homossexualidade devido à necessidade de autoafirmação masculina. No entanto, não tem relação com a orientação sexual. Tanto homens quanto mulheres podem desfrutar do prazer anal", afirma a sexóloga e psicoterapeuta Poema Ribeiro.

Road-Trip-With-Raj-Unsplash

Road Trip With Raj/Unsplash

Abordando o assunto com naturalidade

Conversas abertas sobre o potencial de prazer na estimulação da próstata podem ajudar a desconstruir tabus. No entanto, é essencial não pressionar, respeitando a decisão individual do homem.

A sexóloga Luísa Miranda destaca a importância do autoconhecimento nesse processo, encorajando os homens a relaxarem e se permitirem explorar novas formas de prazer.

We-Vibe-Toys-Unsplash

We-Vibe Toys/Unsplash

Preparando o terreno para o prazer

Se o parceiro demonstrou interesse, é crucial adotar alguns cuidados para garantir uma experiência prazerosa. Manter as unhas bem aparadas, utilizar lubrificantes à base de água e, se inserir os dedos, usar camisinha para evitar a transmissão de bactérias são recomendações da sexóloga Poema.

A delicadeza ao explorar o ânus é essencial, evitando movimentos bruscos que possam causar desconforto. A psicoterapeuta Luísa sugere movimentos circulares e suaves, respeitando o ritmo que proporciona mais prazer ao parceiro.

Harsh-Gupta-Unsplash

Harsh Gupta/Unsplash

"Experimentar posições confortáveis, como o homem deitado de barriga para cima enquanto o par realiza sexo oral e estimula o ânus, pode tornar a experiência mais relaxante", completa Luísa.

Desmistificar o prazer anal é fundamental para proporcionar uma abordagem mais saudável e inclusiva, permitindo que todos explorem sua sexualidade sem receios infundados, conclui o Metrópoles.