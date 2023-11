Estudo Global revela: quem lidera ranking de consumo excessivo de álcool

Um estudo global conduzido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revelou surpreendentes padrões de consumo excessivo de álcool em adultos ao redor do mundo. A Grã-Bretanha, superando expectativas, conquistou o primeiro lugar, seguida pela Romênia e uma surpreendente Dinamarca, anteriormente na posição de destaque.

Consumo pervasivo e variação extrema

Os resultados alarmantes apontam que quase um em cada cinco adultos, ou 19%, admitiu consumir álcool em excesso pelo menos uma vez por mês. Essa proporção varia consideravelmente, desde menos de 3% na Turquia e Itália até impressionantes 30% na Alemanha, Luxemburgo, Reino Unido e Dinamarca, além da Romênia.

fabio-alves-m5tLEszuNu0-unsplash

Fábio Alves/Unsplash

Mudanças no hábito de consumo

Segundo o NYPost, o estudo também destacou mudanças significativas no consumo de álcool entre 2011 e 2021. Enquanto 23 países registraram reduções, Lituânia e Irlanda lideraram, observando diminuições notáveis. Por outro lado, Letônia, México e Noruega testemunharam aumentos substanciais nessa categoria.

Os dados revelam que cerca de 26% dos homens praticam o consumo excessivo de álcool, em comparação com 12% das mulheres. A Romênia lidera, com 55% dos homens admitindo o consumo excessivo. Curiosamente, nações como Irlanda, Alemanha e EUA ficaram abaixo das expectativas, ocupando posições mais baixas no ranking.

blake-wisz-Qg8G7PSXt4A-unsplash

Blake Wisz/Unsplash

Intervenções propostas pela OCDE

O estudo levanta preocupações sobre as consequências do consumo excessivo de álcool, identificando-o como uma das principais causas de morte e incapacidade globalmente. A OCDE destaca a necessidade de políticas eficazes, incluindo a consideração de estratégias como o "preço unitário mínimo" para desencorajar o consumo excessivo e rótulos de advertência, semelhantes aos utilizados em cigarros, para alertar sobre os perigos do álcool.

Ações urgentes necessárias

michael-discenza-MxfcoxycH_Y-unsplash

Michael Discenza/Unsplash

Com as mulheres britânicas e dinamarquesas liderando a lista, o estudo destaca a importância de medidas preventivas, enfocando não apenas os bebedores pesados, mas também a população em geral. Países como Irlanda, que implementaram rotulagem para toda a população, servem como exemplo, demonstrando a eficácia de intervenções amplas para combater o consumo excessivo de álcool.