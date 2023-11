Ela quis se sentir bonita com botox antes do seu casamento, mas sofreu uma tortura

O dia do casamento é, para muitas mulheres, um sonho tornado realidade. Todas querem se ver perfeitas, mas às vezes as coisas podem tomar um rumo inesperado, como aconteceu com a noiva desta história, uma garota fez aplicação de botox dois dias antes do casamento com o objetivo de ficar bonita, mas o resultado foi o contrário.

A mulher compartilhou sua experiência fatal através da sua conta @lgambler no TikTok. Com uma mistura de humor e desespero, contou sua crise emocional através da câmera. Enquanto relatava o que aconteceu, ela não parava de chorar, pois em vez de se ver mais bonita, o botox vazou nos músculos de sua bochecha e deixou um efeito péssimo em seu sorriso.

Quando foi contar sua dor, ela se depara com um sorriso que, em vez de alegria, provoca lágrimas incontroláveis.

"Oi pessoal, sou eu tendo uma crise. Eu me caso amanhã. Tentar fazer piadas e brincar com isso ou qualquer outra coisa, já não me parece engraçado e eu não consigo parar de chorar", confessou entre risos e soluços.

Durante o relato, a mulher narrou como, durante o procedimento, o botox decidiu fazerr uma travessura própria, infiltrando-se nos músculos do queixo e presenteando-a com um sorriso que ela mesma descreve como “não parecendo humano”.

A inacreditável resposta da esteticista

O caso ganhou um toque de surrealismo quando ela compartilhou a resposta curiosa da esteticista, que, ao ver o desastre, aconselhou-a a pensar em coisas felizes, como se a mente pudesse reverter a magia do botox.

Felizmente, os efeitos do botox são temporários, no entanto, não desaparecem da noite para o dia, durando entre três e seis meses.

Esta crise estética, embora inicialmente devastadora, levou a jovem noiva a uma conclusão inesperada e otimista.

A noiva teve a sorte de contar com um bom fotógrafo, que fez o possível para que ela ficasse bem nas imagens, além de oferecer-lhe uma sessão especial quando os efeitos do botox desaparecessem.

Esta experiência, além dos tropeços cômicos e das lágrimas iniciais, deixa a noiva com uma valiosa lição sobre a imprevisibilidade dos procedimentos estéticos e como, às vezes, mesmo nos momentos mais cruciais, o destino pode tecer surpresas inesquecíveis.