Corpo de bombeiros encontra maior roedor do mundo preso dentro de bueiro e resolvem agir

No final de outubro, o Corpo de Bombeiros Militar de Biguaçu, em Santa Catarina, se deparou com o maior roedor do mundo após retirarem um ralo de chuva preso na boca de lobo. O grupo de socorristas foi acionado sobre a urgência do resgate e logo se dirigiu ao local.

Chegando no lugar indicado, notaram um rosto através das barras de metal que cobria o bueiro. Se tratava de uma capivara que, acidentalmente, se alojou dentro da boca de lobo e ficou presa.

Considerado o maior roedor do mundo, a capivara acabou sendo resgatada com segurança. Assista o momento:

O animal precisou de auxílio mesmo depois de sair do bueiro, haja vista a necessidade de checar em seu estado. Após verificação da equipe de resgate, o animal estava livre e com boas condições para seguir em frente.

“No dia 26/10 por volta das 11 horas a guarnição do Corpo de Bombeiros de Biguaçu foi acionada para capturar um animal que se encontrava presa na boca de lobo. Chegando no local da ocorrência,a guarnição se depara com uma capivara. Foi realizada a remoção da tampa da boca de lobo e após a remoção,a capivara saiu e voltou ao seu habitat”, escreveu a página oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Biguaçu nas redes sociais.

Casal descobre animal misterioso no mar e percebe que está escondendo algo

Enquanto passeava com seu cãozinho ao longo da costa norte da Ilha Kangaroo, no sul da Austrália, um casal avistou uma criatura misteriosa presa em um barco no mar. Segundo o portal The Dodo, onde o artigo foi publicado, a dupla percebeu o desespero por parte do animal.

Assim que notaram o temor da criatura em se ver livre, a dupla rapidamente identificou de qual animal se tratava. A fim de ajudar a criatura, o casal contatou uma entidade de resgate animal, um grupo de resgate da região. Confira o relato completo: