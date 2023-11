Cliente furioso do McDonald's exige "me dê comida" e atira itens nos funcionários em vídeo

Um cliente furioso, não identificado, protagonizou um incidente chocante em um drive-thru do McDonald's em Maryland. O vídeo da CCTV mostra o homem lançando alimentos e proferindo insultos aos funcionários, enquanto exigia desesperadamente comida.

Ataque de impaciência

O cliente tornou-se viral após ser capturado nas câmeras do restaurante em White Marsh, próximo a Baltimore. O video mostra o cliente arremessando pacotes de batatas fritas e um refrigerante através da janela do drive-thru, provocando a incredulidade dos clientes presentes.

"Gire isso agora!", grita o cliente enquanto tenta alcançar o bebedouro, arranca uma caixa registradora e afirma ser o dono do estabelecimento. O homem, visivelmente irritado, exige repetidamente "um pouco de comida de verdade", desafiando os funcionários a atendê-lo.

Reação da equipe

Surpreendentemente, os funcionários do McDonald's respondem às ações do cliente furioso entregando os itens que ele exigia. A postagem do incidente no TikTok gerou milhares de visualizações e comentários perplexos sobre o fato de a equipe ter continuado a servir o cliente após seu comportamento agressivo.

Não está claro se o cliente foi posteriormente detido pelas autoridades. As reações online variam, com muitos usuários expressando surpresa pela equipe ainda ter servido comida ao agressor. "O fato de AINDA terem dado comida para ele depois disso", comentou um usuário, enquanto outro questionou se o cliente foi preso.

McDonald?s sob pressão

Segundo o Mirror, o incidente ocorre em meio às críticas à rede de fast-food por práticas de "ganância e inflação". Recentemente, uma loja em Connecticut foi acusada de vender um Big Mac por US$ 18. Apesar do aumento nos lucros, os executivos do McDonald's afirmaram que estão focando em refeições de valor, alegando preocupações sobre aumentos excessivos de preços.

Em um contexto em que os clientes expressam frustração de diversas formas, o incidente destaca os desafios enfrentados pelas empresas de fast-food na gestão de situações complexas e na manutenção da satisfação do cliente.