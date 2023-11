Ataque mortal: leão-marinho arranca cabeça de tubarão

Focas e leões marinhos são presas naturais de tubarões e há diversos registros em vídeo mostrando esses animais sendo caçados e devorados, porém o que um turista gravou na Califórnia, EUA, foge totalmente à regra.

As imagens disponibilizadas por ele mostram um enorme leão marinho caçando um tubarão nas águas da Baía de Monterey. A notícia é do The Sun.

As imagens foram vistas por mais de 5 milhões de internautas e mostra o enorme animal saltando da água com a cabeça do tubarão entre os dentes, chacoalhando até arrancá-la do pescoço. “Nunca vi nada assim antes em minha vida. Fiquei absolutamente chocada e surpresa”, disse Lori Hespe, autor do vídeo. Para ver as imagens, clique aqui.

Segundo ele, o ataque durou apenas três minutos, tempo que o leão marinho levou para esquartejar o tubarão azul, com uma brutalidade que deixou todos espantados.

Leões marinhos são caçadores oportunistas e buscam alimentos mais fáceis de serem caçados, como lulas e arenques, algumas vezes pequenos tubarões, mas ninguém havia visto um caça de casa ostensiva como essa.

Um leão marinho Stelles pode chegar a 3,5 metros de comprimento e seu peso pode atingir mais de uma tonelada, o que lhe deu significativa vantagem sobre o tubarão azul, que apesar de chegar a 2,10 metros, pesa no máximo 200 quilos.