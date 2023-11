Agente da CIA confessa abusos: lista detalhada de vítimas choca

Um ex-agente de 47 anos da CIA declarou-se culpado de abusar sexualmente de pelo menos duas dezenas de mulheres durante missões no exterior. O agressor, descrito como experiente, mantinha uma lista detalhada das vítimas, incluindo nome, etnia e características físicas.

pexels-anete-lusina-5723186

Anete Lusina/Pexels

O réu, natural da Califórnia, foi preso após uma denúncia de uma mulher que gritou por socorro da varanda de seu apartamento na Cidade do México, onde ele estava estacionado. Investigações revelaram que o agente da CIA entrava em contato com mulheres por meio de aplicativos de encontros, convidando-as para seu apartamento alugado próximo à embaixada dos EUA.

Durante a busca em seus dispositivos eletrônicos, foram descobertos quase 500 vídeos e fotos de mulheres nuas e inconscientes, muitas delas sendo tocadas pelo acusado. As vítimas identificadas são do México e do Peru, relatando lapsos de memória relacionados aos encontros com o agressor, de acordo com o 20 Minuten.

Victor-Larracuente-Unsplash

Victor Larracuente/Unsplash

Além disso, a polícia encontrou histórico de pesquisas online comprometedoras, incluindo termos como "Vodka &Valium". Em um e-mail para uma farmácia online, o agressor solicitou "hidrato de cloral para insônia". O homem da CIA pode enfrentar até 30 anos de prisão, e o caso choca investigadores pela extensão dos abusos e pela meticulosidade na documentação das vítimas.