Sites eróticos na Rússia tem impacto com guerra na Ucrânia

A indústria de entretenimento adulto online na Rússia, apesar das tentativas de repressão das autoridades, tem experimentado um crescimento notável nos últimos anos. No entanto, a invasão da Ucrânia pela Rússia teve um impacto significativo neste mercado, afetando tanto os criadores de conteúdo quanto os clientes.

Andrey-Zvyagintsev-Unsplash

Andrey Zvyagintsev/Unsplash

O mercado

Plataformas de conteúdo adulto atraem homens e mulheres na Rússia devido a ganhos acima da média, oferecendo oportunidades para cam girls e cam boys que fornecem serviços de streaming.

Essas plataformas permitem que os usuários interajam com os artistas, pagando por serviços personalizados, como chats privados e solicitações específicas.

Brian-Lawson-Unsplash

Brian Lawson/Unsplash

Além disso, muitos consideram a renda estável e acima da média como o principal motivador para entrar nesse mercado.

Estúdios de webcam, como o Exotica, em São Petersburgo, oferecem atraentes estimativas de ganhos, com algumas cam girls podendo ganhar até 200 euros por dia, dependendo de fatores como conhecimento de idiomas estrangeiros e a qualidade de seus equipamentos.

Impacto da guerra

A guerra na Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022, levou a um aumento na competição no mercado de entretenimento adulto online na Rússia. Muitas mulheres russas se inscreveram em sites desse tipo, em parte devido à falta de oportunidades de trabalho para aqueles que deixaram a Rússia devido ao conflito.

Shane-Uchi-Unsplash

Shane Uchi/Unsplash

Além disso, as sanções econômicas contra a Rússia afetaram as cam girls, forçando-as a buscar novas formas de pagamento em criptomoeda e sistemas de pagamento estrangeiros para contornar as autoridades fiscais russas.

Reações dos clientes

Desde o início da guerra, os clientes nos chats russos se tornaram mais apreensivos e críticos. Eles podem facilmente identificar cam girls russas pela aparência e sotaque, levando artistas a afirmar que estão na Ucrânia ou Belarus para evitar comentários agressivos.

Logan-Weaver-Unsplash

Logan Weaver/Unsplash

Algumas cam girls chegaram até mesmo a fingir ser ucranianas para atrair mais clientes, mas as plataformas rapidamente bloquearam essas contas. A guerra também resultou em comentários de ódio e insultos, colocando em risco os ganhos das artistas.

Desafios legais

A indústria de conteúdo adulto online não é explicitamente proibida pela legislação russa, embora os usuários possam enfrentar processos por exibirem material pornográfico. No entanto, a maioria das cam girls e cam boys não costuma ter problemas com a justiça.

Segundo a Deutsche Welle, para minimizar riscos, algumas cam girls optam por trabalhar de forma independente, enquanto os estúdios de webcam continuam a recrutar novos talentos, prometendo altos rendimentos e horários flexíveis.

Roxy-Aln-Unsplash

Roxy Aln/Unsplash

A guerra na Ucrânia impactou a indústria de entretenimento adulto online na Rússia, levando a mudanças na concorrência, na forma de pagamento e na forma como as artistas se apresentam aos clientes, enfim. Este mercado continua a evoluir à medida que as cam girls e cam boys buscam formas de se adaptar às circunstâncias em constante mudança.