Segredo revelado: o que compõe o "creme" dos Oreos?

Famosos por sua combinação única de bolachas de chocolate crocantes e um recheio cremoso, os Oreos continuam a cativar o paladar de pessoas de todas as idades. No entanto, o que exatamente constitui o creme de recheio dessas deliciosas guloseimas é um segredo bem guardado pela Nabisco, a fabricante dos famosos biscoitos.

Embora a receita permaneça um mistério, uma investigação minuciosa dos ingredientes listados nos pacotes de Oreo nos dá pistas sobre sua composição.

suveer-bhat-ifQsu0zh2Pw-unsplash

Suveer Bhat/Unsplash

A composição do 'creme'

Embora a Nabisco mantenha a fórmula exata em segredo, os ingredientes listados em um pacote de Oreo revelam que o creme de recheio não contém laticínios. A lista de ingredientes inclui açúcar, xarope de milho rico em frutose, lecitina de soja, sabor artificial e óleo de palma e/ou canola.

Essa combinação de ingredientes é semelhante à de muitas coberturas brancas comerciais, o que esclarece por que o recheio do Oreo é tão cremoso. Vale ressaltar que, devido à ausência de ingredientes lácteos, os Oreos são rotulados como tendo recheio de "creme", assim mesmo entre aspas, para estar em conformidade com as regulamentações do FDA, a agência reguladora americana, segundo o Mega Curioso.

A evolução para o vegetarianismo

Atualmente, os Oreos são considerados adequados para vegetarianos, mas essa nem sempre foi a situação. Originalmente, os biscoitos continham banha de porco em sua receita.

No entanto, os fabricantes decidiram eliminar esse ingrediente em 1997, tornando os biscoitos vegetarianos. Esse passo foi importante para tornar os Oreos acessíveis a um público mais amplo, incluindo aqueles que seguem dietas vegetarianas.

israel-albornoz-R0H8f0BijYo-unsplash

Israel Albornoz/Unsplash

A contaminação por laticínios

Embora os Oreos não contenham ingredientes lácteos em sua receita, é importante observar que eles são produzidos em fábricas que também processam produtos lácteos.

Isso significa que vestígios de laticínios podem potencialmente contaminar os biscoitos. Portanto, a declaração oficial da Nabisco é que os Oreos não são adequados para alérgicos à proteína do leite e para veganos devido ao risco de contaminação cruzada.

O biscoito Oreo é um favorito global devido à sua combinação única de bolachas de chocolate crocantes e recheio cremoso. Embora o segredo da receita do recheio continue sendo um mistério, a lista de ingredientes nos fornece informações sobre sua composição.

A transição para uma fórmula sem ingredientes de origem animal tornou os Oreos adequados para vegetarianos, mas a contaminação potencial por laticínios significa que eles não podem ser considerados veganos.

Portanto, se você tem alergia à proteína do leite ou segue uma dieta estritamente vegana, é importante estar ciente desse fato ao saborear esse popular biscoito. Independentemente da sua preferência dietética, os Oreos continuam sendo uma guloseima adorada em todo o mundo.