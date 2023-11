Segredo: Por que os cães são tão leais e como usam seus olhos para 'controlar' os donos

Um especialista em comportamento canino, o Dr. Clive Wynne, revela a ciência por trás da lealdade dos cães aos seus donos humanos, como levantado pelo The Mirror. Segundo o etologista, os cães desenvolveram, ao longo de milhares de anos, pequenos músculos faciais para tornar seus olhos mais expressivos, provocando uma resposta de cuidado nos humanos, popularmente conhecida como 'olhar de filhote'.

O Dr. Wynne, autor do livro 'Dog is Love', mergulhou em estudos inovadores para compreender por que nossa relação com os cães é tão profunda. Ele destaca a capacidade única dos cães de amar, embora essa lealdade seja caracterizada por ele como "volúvel", já que os cães podem demonstrar afeto por quase qualquer pessoa ou animal.

Cachorro-e-dona-Yaroslav-Shuraev-2

Yaroslav Shuraev / Pexels

Os segredos da relação

Durante suas pesquisas, o especialista participou de caçadas com cães na Nicarágua para entender o papel vital desses animais. Ele explora a evolução dos cães desde lobos até se tornarem os companheiros ideais para a caça humana. O Dr. Wynne oferece insights sobre como os filhotes criados em famílias humanas realmente se desenvolvem.

Recentemente, proprietários de cães ficaram surpresos ao descobrir o motivo real por trás da constante lambida dos animais. Enquanto alguns podem achar irritante, o gesto é uma demonstração de afeto.

Os especialistas afirmam que os cães lambem para expressar amor, buscar atenção, aliviar o estresse, demonstrar empatia ou simplesmente porque gostam do sabor da pele de seus donos.

Embora o comportamento seja geralmente benigno, especialistas alertam que a lambida excessiva pode indicar ansiedade, desconforto ou dor no cão. Recomendam que proprietários preocupados busquem a orientação de veterinários ou especialistas em comportamento animal para garantir o bem-estar de seus animais de estimação.