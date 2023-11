Rara condição: mãe de três espera gêmeas em úteros separados para o Natal

Uma mulher do Alabama (EUA), com uma rara condição de úteros duplos, está grávida de gêmeas, uma em cada útero, com previsão de nascimento no Natal. Kelsey Hatcher, mãe de três filhos, recebeu a notícia inusitada ao descobrir a nova gravidez, surpreendendo até mesmo seu obstetra.

Kelsey, que já sabia de sua condição de úteros duplos, ficou chocada ao receber a notícia de que esperava gêmeas, uma em cada útero, durante uma consulta de rotina. Seu obstetra descreveu o caso como "muito, muito raro", ressaltando que profissionais da área passam carreiras inteiras sem encontrar algo assim.

Mulheres com úteros duplos frequentemente enfrentam gestações de alto risco, com maior chance de aborto espontâneo ou parto prematuro. A condição é descrita como "rara" pelo Mayo Clinic, ocorrendo quando os tubos que formam o útero não se unem completamente durante o desenvolvimento fetal.

Gravida-Kei-Scampa-Pexels

Kei Scampa / Pexels

A expectativa para o Natal

Embora as gêmeas estejam programadas para nascer no Natal, a particularidade da condição de Kelsey significa que cada útero pode entrar em trabalho de parto em momentos diferentes, possibilitando que ela dê à luz cada filha com horas ou até dias de diferença.

Os médicos enfrentam a dificuldade de categorizar a gestação de Kelsey, já que cada bebê possui sua própria placenta. A denominação como "gêmeas" é usada, embora a raridade do caso ainda deixe perguntas em aberto, segundo levantou o The Mirror.

Kelsey, enquanto aguarda as gêmeas, enfatiza que esta será sua última gestação. Ela está ciente de que seu caso pode ser estudado pela Medicina devido à sua extrema raridade, mas seu foco imediato é ser mãe para os cinco filhos, todos com menos de 8 anos de idade.