Polícia frusta audacioso roubo de champanhe de 300 mil euros após perseguição em velocidade

Dois caminhões carregados com champanhe, avaliados em cerca de 300 mil euros, foram roubados na região vinícola de Champagne, na França, desencadeando uma perseguição policial em alta velocidade. Embora os ladrões tenham escapado, a carga valiosa foi recuperada.

Os veículos foram roubados no sábado, próximo a Reims, no coração da região vinícola de Champagne. Equipados com rastreadores, os caminhões foram localizados pela polícia, desencadeando uma perseguição na rodovia A4, entre Reims e Paris.

Os ladrões tentaram escapar realizando manobras arriscadas, mas os policiais persistiram, segundo levantou o The Mirror. Em uma tentativa de despistar as autoridades, o motorista de um dos caminhões pulou do veículo, sendo rapidamente recolhido por um carro de passeio que seguia o comboio.

O segundo caminhão foi encontrado sem o motorista.

Champagne-Cecilia-O.-Tommasini-Pexels

Cecília O. Tommasini / Pexels

Champanhe de prestígio recuperado

Ambos os veículos estavam carregados com garrafas da renomada Moët & Chandon, avaliadas em 300 mil euros cada carga. Apesar da fuga dos ladrões, todas as garrafas foram recuperadas intactas. A Moët & Chandon, parte da LVMH, é uma vinícola francesa estabelecida em 1743, conhecida por sua produção anual de cerca de 28 milhões de garrafas de champanhe.

Uma investigação está em andamento para apreender os responsáveis pelo ousado roubo na região de Champagne, famosa por seus vinhedos e pela produção de champanhe de alta qualidade.