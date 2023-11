Pesquisa: idosos priorizam necessidades de saúde ao escolher planos e seguros

Uma pesquisa com mais de 2 mil americanos com mais de 65 anos que recebem assistência médica revelou que quase um 1/4 deles escolheu um plano de saúde com o qual não estavam satisfeitos ao longo dos anos. Além disso, 24% optaram por um plano simplesmente porque era a opção mais barata.

No entanto, os resultados mais recentes mostram uma mudança significativa nas preferências dos idosos, com 54% agora priorizando planos que cubram suas necessidades, independentemente do custo, em comparação com 34% que consideram apenas o preço.

Fonte de preocupação

Apesar de a maioria dos entrevistados manter o mesmo plano de saúde há cinco anos, metade deles afirma que lidar com ele ainda é uma dor de cabeça. Surpreendentemente, 86% dos idosos acreditam ter conhecimento do seu plano atual. Quando questionados sobre os termos que precisariam pesquisar, franquia (27%), limite do próprio bolso (26%) e co-pagamento (26%) foram as palavras mais mencionadas.

pexels-kampus-production-8949824

Kampus Production/Pexels

Emergência

A pesquisa, conduzida pela OnePoll para ClearMatch Medicare, também revelou que 41% dos entrevistados não têm ideia de quanto dinheiro precisariam gastar em uma emergência médica. Mais de um terço (34%) dos idosos frequentemente se deparam com custos inesperados após receber cuidados médicos, que ao longo do último ano custaram, em média, mais de US$ 550.

pexels-matthias-zomer-339620

Matthias Zomer/Pexels

Essas despesas inesperadas tiveram um impacto significativo nas finanças dos idosos, com 20% deles admitindo que uma despesa médica não planeada fez com que não conseguissem pagar as contas pelo menos uma vez ao longo dos anos. Sentimentos de frustração (27%), irritação (22%) e preocupação (21%) são comuns entre aqueles que se deparam com custos imprevistos.

Conselhos

Ben Pajak, CEO da ClearMatch Medicare, aconselha os idosos a escolher um plano de saúde que funcione financeiramente e a buscar ajuda de um agente licenciado de confiança para navegar pelas opções disponíveis durante as inscrições abertas. Embora apenas 11% dos entrevistados planejem mudar de plano de saúde este ano, 79% estão cientes do início desse período.

Um terço (32%) dos idosos afirma ter mais necessidades relacionadas à saúde do que no ano anterior. Jennifer Girdler, vice-presidente de vendas, destaca a importância de os idosos revisarem suas opções durante o período anual de inscrição, que vai até 7 de dezembro, para encontrar um plano de seguro que atenda ao seu orçamento e necessidades de saúde, informou o Mirror.

pexels-gustavo-fring-5622004

Essa pesquisa revela a mudança de atitude dos idosos em relação aos planos de saúde, com uma ênfase crescente nas necessidades de saúde em detrimento do custo, ressaltando a importância da educação e do planejamento na escolha do plano de saúde adequado.