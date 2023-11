Pesquisa: Geração Z e Millennials enfrentam desafios inéditos para se tornarem adultos

Uma nova pesquisa lançada recentemente revelou que a Geração Z e os adultos da Geração Y, também conhecidos como Millennials, enfrentam desafios inéditos quando se trata de alcançar a maturidade e se estabelecer no mundo adulto.

A pesquisa, conduzida pela Juventude Money in the USA, CNBC e Generation Lab, entrevistou 1.039 jovens adultos com idades entre 18 e 34 anos, e os resultados são surpreendentes.

Dos entrevistados, a maioria relatou encontrar obstáculos significativos em seu caminho. Cerca de 55% afirmaram que é muito mais difícil comprar uma casa, enquanto 44% disseram que é mais complicado encontrar um emprego. Além disso, 55% dos entrevistados consideraram mais desafiador serem promovidos em suas carreiras.

pexels-rdne-stock-project-8293750

RDNE Stock project/Pexels

No entanto, a pesquisa também destacou que 40% desses jovens adultos acreditam que é mais fácil procurar oportunidades econômicas que não dependam do emprego tradicional. Essa perspectiva pode não oferecer a estabilidade tradicional, mas apresenta "vislumbres de otimismo", segundo Cyrus Beschloss, fundador do Generation Lab.

Percepções equivocadas

Há uma percepção equivocada de que as gerações mais jovens tendem a mudar frequentemente de emprego, mas o estudo desmentiu esse mito, revelando que 43% dos entrevistados se consideram leais aos seus empregadores.

eliott-reyna-8ExW1R3DiYM-unsplash

Eliott Reyna/Unsplash

As preocupações com a inflação também estão presentes, com cerca de metade dos entrevistados acreditando que isso afetará suas finanças futuras, possivelmente como resultado do atual cenário econômico, informou o NYPost.

A crise financeira de 2008, que muitos membros da Geração Z vivenciaram durante sua infância, também influencia suas atitudes em relação ao mercado de ações. Enquanto a maioria (63%) mantém fé no mercado de ações, 37% têm uma visão pessimista devido às lembranças da crise financeira que afetou suas famílias na época.

No entanto, a pesquisa revela que a maioria dos entrevistados acredita ter dívidas gerais de menos de US$ 20 mil e que a dívida de empréstimos estudantis não os impede de realizar seus sonhos, como casar, formar uma família ou comprar uma casa.

Uma nova realidade

Embora a pandemia da COVID-19 tenha exacerbado esses desafios, especialistas apontam que a natureza do mundo do trabalho já estava passando por transformações significativas antes disso.

A ideia de trabalhar para uma única empresa ao longo de toda a carreira e se aposentar com uma pensão, como foi com a geração do baby boom, tornou-se rara.

austin-distel-rxpThOwuVgE-unsplash

Austin Distel/Unsplash

A pesquisa indica que, apesar dos obstáculos, há esperança para essas gerações, à medida que se adaptam a uma nova realidade econômica e moldam seus próprios caminhos para a maturidade.