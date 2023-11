Pássaros nos EUA mudam de nomes para romper com passado racista, anuncia Sociedade de Ornitologia

Dezenas de pássaros nos Estados Unidos e no Canadá terão seus nomes modificados a partir de 2024, em uma iniciativa anunciada pela Sociedade Americana de Ornitologia (AOS) em 1º de novembro. O objetivo é evitar associações ao racismo e à misoginia que envolvem personalidades históricas homenageadas nos nomes dessas aves.

A medida da AOS visa principalmente os pássaros cujos nomes em inglês são epônimos, ou seja, nomes que vieram de figuras históricas. Alguns desses homenageados possuem um passado polêmico, tornando essas associações inadequadas nos tempos atuais, de acordo com o Mega Curioso.

Judith Scarl, CEO da AOS, explicou que as convenções de nomenclatura desenvolvidas no século XIX, obscurecidas pelo racismo e misoginia, não são mais aceitáveis hoje. Ela afirma que é hora de reformular esse processo e redirecionar o foco para os pássaros, onde ele realmente pertence.

Uma campanha chamada Bird Names for Birds identificou pelo menos 150 pássaros da América do Norte com nomes epônimos associados a figuras problemáticas. Nesta primeira etapa do projeto de alteração da nomenclatura, entre 70 e 80 espécies devem receber novos nomes, livres das associações controversas.

Importante destacar que os nomes científicos das aves, que são usados na comunidade científica, não serão alterados. Essa iniciativa tem previsão de começar no próximo ano.

A AOS justifica a troca também com o argumento de que alguns dos nomes usados atualmente não descrevem as aves de forma precisa. A escolha de novos nomes mais relevantes visa valorizar aspectos importantes das características dos animais.

Já houve casos de aves que tiveram seus nomes alterados anteriormente, como a ave McCown's longspur, cujo nome fazia referência a um militar que defendeu os Estados Confederados durante a Guerra Civil dos EUA. A associação tentou impedir o fim da escravatura no país, o que tornou a associação inadequada. Após a mudança, a ave passou a ser chamada de Thick-billed longspur, mantendo seu nome científico original.

Espécies como Audubon’s shearwater, associada a um defensor da escravatura, e Bachman's sparrow, cujo nome veio de um zoólogo que fez declarações racistas, também devem passar pela mesma mudança.

Todas as modificações serão supervisionadas por um comitê composto por especialistas em ornitologia, taxonomia, ciências sociais e comunicações. A iniciativa representa um esforço para tornar a comunidade de observadores de aves mais inclusiva e livre de associações prejudiciais.