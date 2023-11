Pai se recusa a tirar o cadeado do quarto da filha enquanto seu cunhado morar em sua casa

Um pai usou o Reddit para desabafar depois de se ver em uma situação complicada envolvendo o cunhado e as duas filhas gêmeas do homem. Segundo ele, enquanto os três não forem embora de sua casa, o quarto de sua filha permanecerá trancado.

Em seu desabafo, o homem explica que o cunhado se divorciou recentemente e foi acolhido pelo casal junto de suas duas filhas gêmeas de 18 anos. Eles, que são pais de uma menina de 16 anos, abriram as portas de sua casa para receber a família enquanto os pais do homem se recusaram a receber o filho e as netas.

No entanto, ele logo percebeu que as coisas ficariam complicadas já que suas sobrinhas insistem em violar a privacidade de sua filha.

“Elas entram no quarto da minha filha e pegam qualquer coisa que conseguirem pegar. Roupas, acessórios, maquiagem e tudo mais. Minha filha reclamou diversas vezes sobre isso, mas minha esposa e meu cunhado acham que isso não é um problema porque jovens da mesma idade têm este comportamento”.

Ele decidiu tomar uma atitude

O grande problema aconteceu quando, depois de meses guardando dinheiro, sua filha finalmente comprou uma paleta de maquiagens da marca M.A.C. que foi ligeiramente mais cara que as demais maquiagens em seu quarto.

Uma das primas pegou a paleta sem permissão e misturou os tons de sombras, causando um estrago irreparável no item.

“Eu encontrei minha filha chorando em sua cama e depois de ouvir o que aconteceu eu conversei com minha esposa. Ela disse que faria a nossa sobrinha se desculpar, mas eu decidi colocar um cadeado no quarto da minha filha para evitar novas ocorrências deste tipo”.

“Na mesma hora meu cunhado e sobrinhas ficaram irritados comigo e ele me disse que suas filhas não são ladras. Para ele, elas estão agindo feito duas adolescentes. Além disso, ele culpou minha filha por comprar uma ‘maquiagem de adulto’ e falou que minha esposa tem que cuidar desse erro na personalidade da nossa filha”.

“Eu disse que isso era algo entre eu e minha esposa, mas fica difícil quando ela acha que eu estou distratando minhas sobrinhas. Ela me mandou remover o cadeado, e eu disse que só o farei quando meu cunhado e suas filhas saírem da nossa casa. Ela agora está irritada e dizendo que os estou expulsando além de afirmar que seus pais vão me odiar por fazer isso”.

“Estou apenas protegendo minha filha, que agora está sendo tratada de forma fria por todos, menos por mim”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele fez o que um pai deveria fazer nesta situação.

“Não volte atrás em sua decisão! Se suas sobrinhas querem usar maquiagem cara e de marca, elas podem pegar as da sua esposa já que ela não se importa”, comentou uma pessoa.

“Você está garantindo a privacidade e autonomia da sua filha dentro da casa dela”, finalizou outra.