O significado inteligente por trás do Lego

Enquanto o Lego continua sendo um presente clássico sob muitas árvores de Natal, sua popularidade crescente revela uma curiosidade recém-descoberta: o que realmente significa Lego? Além de proporcionar horas de diversão criativa para crianças e adultos, a marca icônica esconde uma história fascinante por trás de seu nome.

Originando-se em 1932, quando o carpinteiro dinamarquês Ole Kirk Kristiansen começou a fabricar blocos de brinquedo de madeira, o Lego ganhou seu nome quatro anos depois.

A palavra 'LEGO' é uma combinação de duas palavras dinamarquesas: 'Leg Godt', que se traduz como 'Brinque Bem'. Segundo o site da empresa, Ole Kirk Kristiansen escolheu o nome inconsciente de que, em latim, Lego significa 'Eu junto'.

O fundador também considerou a alternativa 'Legio' (legião), mas, no final, optou pelo nome que incorpora a qualidade no brincar e o comprometimento com o desenvolvimento infantil por meio do jogo.

Lego-Efraimstochter-Pixabay

Efraimstochter / Pixabay

Caminhos para mudança da empresa

Um incêndio em 1942 levou a uma mudança significativa na empresa, resultando na transição de brinquedos de madeira para peças de plástico, lançando assim os famosos 'tijolos de ligação automática'.

Renomeados como 'Lego Mursten' (Blocos Lego em inglês), cada peça ostentava o nome Lego gravado, consolidando-se como a base para um dos brinquedos mais populares do mundo.

Um incêndio adicional em 1960 destruiu o armazém de brinquedos de madeira da Lego, levando a decisão firme de adotar permanentemente o plástico na produção dos blocos.

Atualmente, a Lego é uma das maiores empresas da Europa e o maior fabricante de brinquedos do mundo em vendas. Com a temporada de Natal se aproximando, a Tesco já prevê vendas expressivas de Lego, incluindo designs como o Lego Harry Potter Dobby e o Lego Technic 2022 Ford GT.

Estes, figurando entre os 'top dez' brinquedos de Natal deste ano, prometem encantar os entusiastas de todas as idades segundo relembrou o The Mirror.