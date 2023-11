Mulher que teve surto e vídeo viral gravado em voo é vetada de companhia aérea para sempre

Uma mulher que teve um surto em um voo da American Airlines e se tornou viral, confirmou que foi proibida de viajar com a empresa.

De acordo com o Daily Star, Tiffany Gomas foi gravada dentro de um avião gritando sobre um passageiro que ela alegou “não ser real”.

“Eu não me importo, mas vou lhe dizer agora - aquele colega lá atrás NÃO é real. Você pode escolher estar neste avião e morrer com eles ou não. Eu não vou”, apontando para um homem sentado no fundo da aeronave.

O incidente ocorreu em 2 de julho no voo 1009 da American Airlines e a envolvida alega ter sido proibida de viajar com a companhia aérea.

No entanto, ela ressaltou que não estava irritada com a empresa por tê-la banido e justificou que o episódio foi causado por “estresse”, sem dar mais detalhes.

Na época as pessoas especularam na Internet que Tiffany estava em contato com algo sobrenatural e que o voo chegou a atrasar três horas após o ocorrido.

Dessa vez, outros seguidores saíram em apoio da mulher pedindo que o impedimento de viajar em voos da companhia fosse cancelado, uma vez que ela não fez nada de propósito.

@n.mas Un vuelo se retrasó 3 horas debido a que una de las pasajeras aseguraba a gritos que había una persona “que no era real” en el avión. Los hechos tuvieron lugar en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. El incidente fue captado en un video que circula por redes sociales desde el 2 de julio. A consecuencia del exabrupto, la seguridad del aeropuerto pidió a los pasajeros bajarse del avión. La mujer fue interrogada pero no fue detenida. Al final, todos los pasajeros tomaron el vuelo, según el usuario de TikTok que subió el video a la red social. #tiktokinforma #parati #avion #crisisnerviosa #dallas ♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo

