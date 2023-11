Mulher cai em ‘golpe do amor’ e agora precisa lidar com o fim de seu casamento

Um rapaz decidiu usar o Reddit para desabafar sobre uma situação complicada pela qual sua família passou recentemente. Após descobrir que sua mãe foi vítima de um “golpe do amor”, ele decidiu dizer sua verdadeira opinião para a mãe, que não gostou nada do que ouviu.

Sem se identificar, o jovem conta que recentemente o casamento de seus pais chegou ao fim depois que um “caso amoroso” foi descoberto por seu pai. Acontece que o caso em questão era um golpe, no qual uma pessoa fingiu ser o ator Chris Hemsworth para conquistar a mulher e fazê-la realizar uma transferência no valor de 8 mil dólares.

“Nós entendemos o que aconteceu com ela, sabemos que minha mãe foi vítima de um golpe, mas o que realmente fez meu pai optar pelo divórcio foram as mensagens trocadas entre ela e o golpista”.

“Foi uma decisão relativamente simples já que eram mensagens amorosas e carinhosas, incluindo uma em que ela falou ao golpista que poderia considerar nos deixar para viver com ele”, revela o jovem.

Ele ficou ao lado do pai

Ao saber da decisão do marido e ter a consciência de que foi vítima de um golpe, a mulher tentou convencê-lo a não terminar o relacionamento, e buscou pela ajuda do filho. No entanto, a atitude do jovem surpreendeu a mãe.

“Ela veio pedir uma segunda chance ao meu pai e disse que quer ficar com nós dois. Ela falou que sente muito e que não era sua culpa o que tinha acontecido. Meu pai estava em choque para falar qualquer coisa e ficou apenas encarando quando ela disse que não era algo tão grave assim”.

“Percebi que ele me deu um olhar esperando por ajuda, é a mesma coisa que ele faz em outras situações, então eu entrei na conversa e a relembrei de que ela prometeu ao golpista que ia nos deixar, e que é culpa dela meu pai não querer mais vê-la. Ela então disse que eu não posso culpá-la já que ela estava sendo manipulada e que isso era culpar a vítima pelo golpe que ela sofreu”, finaliza o rapaz.

Para os usuários do Reddit, o jovem e seu pai estão corretos em sua atitude uma vez que a mulher se envolveu emocionalmente com outra pessoa.

“Ela estava envolvida em um caso emocional com outra pessoa, mandou muito dinheiro para essa pessoa e ainda planejou deixar vocês. Ela mesma provocou a situação em que se encontra”, comentou uma pessoa.

“Infelizmente isso acontece com muitas pessoas. Uma celebridade nunca vai te pedir uma grande quantia de dinheiro. Vocês não estão errados”, finalizou outra.