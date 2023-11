Mulher alerta após perder 16 mil libras em 'golpe de recrutamento' via WhatsApp

Uma mulher, identificada como Alice, emitiu um alerta depois de ser enganada por golpistas, resultando na perda de mais de 16 mil libras em um esquema falso de emprego online. A fraude envolveu uma suposta oferta de trabalho, levando a vítima a divulgar informações pessoais e enviar dinheiro.

Alice, enfrentando dificuldades financeiras, procurava um emprego de meio período quando foi contatada no WhatsApp por alguém chamado 'Mandy'. A pessoa afirmava trabalhar para a renomada agência de recrutamento Robert Half, sediada no Reino Unido.

Encaminhada para 'Lucy', que supostamente representava a empresa de desenvolvimento de aplicativos Indiespring, Alice realizou verificações, que, aparentemente, validaram a autenticidade. Embora cética, concordou em começar o trabalho, conduzido exclusivamente pelo WhatsApp.

Alice recebeu tarefas, cada uma associada a um pagamento que ela poderia sacar. No entanto, conforme ela completava as tarefas, seu saldo entrava em negativo, exigindo que ela adicionasse dinheiro para continuar. Os golpistas insistiam no uso da criptomoeda USDT.

Mulher-triste-Austin-Guevara-Pexels

Austin Guevara / Pexels

Declínio financeiro

Em cinco dias, Alice perdeu mais de 16 mil libras, pedindo emprestado de amigos, familiares e usando cartões de crédito. Cada tentativa de retirada resultava em mais complicações, levando a vítima a uma situação financeira desesperadora.

Convidada para um grupo no WhatsApp com outros supostos 'trabalhadores', Alice percebeu que não conseguia acessar os fundos. Aos poucos, ela compreendeu que havia caído em um golpe. As ameaças de congelamento da conta surgiram quando ela tentou contestar a situação.

Tanto a Revolut quanto a Wise expressaram pesar pelo ocorrido, destacando a complexidade dos criminosos e enfatizando a luta contra golpes. Ambas as instituições mencionaram ter alertado Alice sobre transações suspeitas.

Alice, agora enfrentando a possibilidade de falência, destaca a importância de compartilhar sua história para prevenir que outros caiam em golpes semelhantes como trouxe o The Mirror. Ela se encontra em um Arranjo Voluntário Individual (IVA) e alerta sobre os perigos de esquemas online.