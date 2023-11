Mãe considera 'racionar' papel higiênico em casa

Uma mãe está pensando em "impor restrições" ao papel higiênico em sua casa, já que seus três filhos têm um hábito "ridículo" que os fazem consumir rolos de forma alarmante.

A frustrada mãe revelou que a família está utilizando, no mínimo, três rolos de papel higiênico por dia, mesmo quando ela está fora de casa trabalhando e as crianças estão na escola. Ela expressou perplexidade com a rapidez com que os rolos desaparecem, chegando ao ponto de considerar medidas drásticas.

Em um desabafo no Mumsnet, a mãe descreveu seu espanto ao encontrar um rolo recém-colocado vazio apenas quatro horas depois. Ela distribuiu um rolo para cada filho e os instruiu a fazer o produto durar até a próxima entrega, na terça-feira, segundo trouxe o The Mirror.

Papel-higienico-e-familia-Elina-Fairytale-Pexels

Elina Fairytale / Pexels

Dificuldade em identificar o culpado

A mãe, que tem um filho de 12 anos e duas filhas de 13 e 15 anos, explicou que a filha de 15 anos, neurodivergente, costumava usar "15 folhas" de papel higiênico a cada ida ao banheiro, mas alega que ela parou com esse hábito. Ela está "levemente frustrada" com o custo financeiro e pede uma solução para o dilema.

Embora alguns considerem as restrições "extremas", muitos comentários no post mostram apoio à mãe, concordando que o consumo excessivo é preocupante e custoso. A mãe relata que seu parceiro, mesmo não morando com a família, compartilha a exasperação e concorda com a ideia de impor restrições até que uma solução seja encontrada.

O desafio do papel higiênico permanece como um enigma, com a mãe buscando uma maneira de conter o consumo excessivo que afeta tanto seu bolso quanto sua paciência.