Jovem aceita poupança feita pelos avós e compra uma grande briga com seus pais

Um jovem de 18 anos decidiu compartilhar no Reddit como o fato de aceitar uma poupança feita por seus avós acabou causando uma grande briga familiar. Sem se identificar, o jovem revela que o dinheiro já era motivo de atrito entre seus pais e os avós há anos, mas ele desconhecia o motivo.

Antes de explicar a confusão, o jovem conta que, por volta de seus 10 anos, sua mãe teve um caso extraconjugal e acabou engravidando. Como resultado, nasceu sua irmã mais nova.

“Pouco tempo depois disso, meus pais, que continuaram casados, cortaram contato com meus avós e eu só voltei a vê-los depois que fiz 18 anos”.

“Eles me chamaram para almoçar e me contaram que quando minha irmã nasceu, eles deixaram claro que não a tratariam como uma neta já que ela era o resultado da traição da minha mãe. Eles se recusaram a fazer uma poupança para ela como fizeram para mim e este foi o motivo pelo qual meus pais se afastaram dos meus avós e também me afastaram deles”, revela o jovem.

Ele tomou suas próprias decisões.

Segundo o jovem, os avós revelaram que fizeram a poupança como uma forma de ajudá-lo a conseguir pagar e se manter durante a faculdade, mas que caberia a ele escolher o que gostaria de fazer com o dinheiro e até mesmo se aceitaria o presente.

“Eu guardei isso para mim por um tempo e passei a me reconectar com meus avós paternos. Porém meus pais descobriram com quem eu estava saindo e isso causou uma grande briga”.

“Eles me acusaram de acusaram de aceitar o dinheiro uma vez que eles não reconhecem minha irmã. Eu disse que concordava com o fato de meus avós não considerarem minha irmã neta deles e ainda mais por estarem irritados com o fato deles os tirarem de minha vida por causa disso”.

“Eles não falam comigo desde então e eu estou começando a questionar se eu agi errado. O pai biológico da minha irmã tem a guarda compartilhada dela, e meu pai nunca pensou em adotá-la, até porque isso implicaria em seu pai abrir mão dos direitos sobre a filha”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ele não está errado uma vez que os pais não deveriam esperar que os avós dele criassem um fundo estudantil para uma criança que biologicamente não era sua neta.

“É errado seus pais esperarem que seus avós paternos criassem um fundo estudantil para uma criança que era o fruto da traição da nora deles. Pegue o dinheiro e economize, você vai precisar dele para seus estudos”, orientou uma pessoa.

“Você não está errado e deve aceitar o dinheiro. Por outro lado, parece que seus avós tentaram evitar algum tipo de tratamento diferente ao deixar claro que não consideram sua irmã como neta deles”, finalizou outra.