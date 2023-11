Homem coloca um rastreador no carro da esposa e descobre algo desesperador

Um homem decidiu desabafar e contar como seu casamento de 25 anos pode estar perto de chegar ao fim depois que um rastreador de veículos revelou uma dura verdade sobre sua esposa.

Em um texto de desabafo no Reddit, o homem revela que sempre temeu que a esposa tivesse o mesmo hábito de sua mãe, que é viciada em jogos de azar. Segundo ele, sua sogra se divorciou de seu primeiro marido por causa do vício, e acabou com todo o dinheiro do segundo pelo mesmo motivo. Atualmente ela mora com eles.

O problema todo é que por algum tempo ele precisou morar fora da cidade e deixou o controle das contas e despesas com sua esposa, que infelizmente acabou demonstrando o mesmo comportamento vicioso que a mãe dela.

“Eu a pressionava para dizer onde todo nosso dinheiro estava sendo aplicado e ela nunca falava, até que um dia confessou ter jogado no cassino. Na época eu consegui abrir uma conta corrente separada para deixar os valores que ganho separados dos que ela ganha. Assumi a maioria das contas de casa e guardei parte do dinheiro para eventualidades, já que temos 2 filhos adolescentes. Minha espoa está quebrada todos os meses”.

“Quando revisamos os impostos, notei que ela tinha uma dívida de 6 mil com impostos do cassino. Ela então me prometeu que iria parar de jogar”, conta o homem.

Ele ficou decepcionado

Após alguns meses, o homem conta que decidiu comprar alguns rastreadores online para colocar em seu carro e nos de seus filhos por segurança. Desta forma ele poderia rastrear os adolescentes de 16 anos e garantir que poderia checar a localização de seu carro em caso de roubo.

No entanto, certo dia ele decidiu testar a funcionalidade do rastreador e colocou um deles no carro de sua esposa.

“Ela saiu com a mãe antes que eu pudesse avisar do teste e disse que ia fazer compras. Acontece que elas foram direto para o cassino. Eu fiquei preocupado, mas não bravo. Também fiquei irritado e me sentindo culpado por espionar minha esposa, mas outro dia eu realmente fiz isso na intenção de saber se ela voltou a jogar”.

Leia também: Jovem aceita poupança feita pelos avós e compra uma grande briga com seus pais

“Faz algum tempo que estou acompanhando e vendo elas irem toda semana ao cassino. Eu confrontei minha esposa novamente e explodi quando ela me pediu dinheiro hoje. Perguntei como ela estava com relação ao seu problema com o jogo, e ela se recusou a dizer, então eu falei do rastreador e ela está furiosa por eu ter feito isso”.

Para os usuários do Reddit, ele precisa buscar uma maneira de ajudar a esposa.

“Você não está errado. É chocante ver que ela não percebe que está errando novamente, sua esposa precisa de ajuda”, comentou uma pessoa.

“Em circunstâncias normais eu diria errado fazer o que você fez com o rastreador, mas você tinha motivos para se preocupar e duvidar”, finalizou outra.