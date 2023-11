'Guru': truque 'genial' para evitar restrição de líquidos em viagens

Viajar é uma aventura emocionante, mas os aborrecimentos nos aeroportos, como verificações de segurança rigorosas e as temidas restrições de líquidos, frequentemente transformam o início de uma jornada em uma experiência estressante.

No entanto, a especialista em viagens Grace, conhecida como Gracietravels no TikTok, compartilhou recentemente um segredo surpreendente para driblar as restrições de líquidos, especialmente quando se trata de água, de forma inteligente, segundo lembrou o The Mirror.

Em seu vídeo viral intitulado 'Truques de Viagem Pouco Conhecidos', Grace revela uma técnica inovadora que poucos conhecem. Sob a legenda "Quais são alguns outros truques ótimos?", ela compartilha: "esses são truques de viagem dos quais ninguém fala. Primeiro, eu sei que muitas pessoas não sabem disso, mas você pode levar uma garrafa de água cheia através da segurança, apenas se estiver congelada, porque, sim, o gelo é sólido, e a água está congelada. Tudo o que você precisa fazer é congelar a água antes de sair para o aeroporto e, antes de passar pela segurança, beba o que derreteu, e pessoalmente acho que é o maior truque de todos".

Dicas valiosas para as viagens

Além do truque da água congelada, Grace compartilha outras dicas valiosas. Ela revela uma maneira engenhosa de verificar se alguém entrou não autorizado em seu quarto de hotel, oferece estratégias para obter upgrades em hospedagens e compartilha a tática de ser o último a embarcar para garantir uma fileira vazia no avião.

O post de Grace no TikTok tem atraído grande atenção, acumulando mais de 8 mil curtidas e inúmeros comentários agradecendo pelos truques e elogiando a utilidade das dicas.

Essas sugestões não apenas simplificam as viagens, mas também transformam potenciais inconvenientes em estratégias inteligentes, proporcionando aos viajantes uma experiência mais tranquila e eficiente. Esteja você planejando sua próxima escapada ou uma viagem de férias, esses truques podem se tornar aliados essenciais na sua jornada.