Convite despedaça mulher: 'casamento armado' para impedir sua presença

Uma mulher expressa indignação ao descobrir que foi convidada para um casamento falso, projetado para garantir sua ausência na celebração real. O que começou como um convite comum de seu primo e sua futura noiva transformou-se em um enredo de planejamento de casamento surpreendente.

Ao receber um convite de seu primo e sua futura noiva, a mulher prontamente enviou sua resposta para o casamento planejado para junho de 2024, incluindo a oferta de um presente em dinheiro ou a verificação de uma lista de casamento. Contudo, uma reviravolta chocante estava prestes a acontecer.

Após uma chamada com seu irmão, a mulher descobriu que a data do casamento havia sido alterada, e ela era a última a saber. Sentindo-se magoada, ela compartilha: "estou à beira das lágrimas, meu irmão se sente terrível". A noiva mudou a data várias vezes, e a mulher só soube disso após a confirmação da mudança.

Casamento-Jeremy-Wong-Pexels-1

Jeremy Wong / Pexels

O convite ?reparador?

Com menos de uma semana de antecedência, a mulher recebe um convite para o casamento fora do Estado, no Texas, sem endereço fornecido. Os noivos pedem desculpas, oferecem uma participação via Zoom e insistem que ela é bem-vinda. A mulher, porém, sente-se indesejada e pondera sobre o significado dessa situação.

A mulher, perplexa e magoada, debate internamente se deve ou não perdoar essa ação deliberada. Seu primo, com quem já teve uma relação próxima, parece ter orquestrado uma situação desconfortável, deixando-a em dúvida sobre a possibilidade de reconciliação, segundo levantou o The Mirror.