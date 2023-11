Cavalo solto em avião obriga pouso de emergência

Um voo teve que retornar ao aeroporto de origem em Nova York depois que um cavalo escapou no porão de carga e começou a se comportar de forma agressiva.

De acordo com o New York Post, um vídeo enviado ao canal You Can See The ATC mostra que o incidente ocorreu durante um voo da Air Atlanta Icelandic, que saía do aeroporto JFK com destino a Liege, na Bélgica.

O cavalo conseguiu se libertar no compartimento de cargas do boeing 747 e os pilotos souberam da fuga do animal em pleno voo.

“Somos uma aeronave de carga com um animal vivo a bordo, um cavalo que escapou de sua baia”, comunicaram os pilotos através do interfone.

As circunstâncias que levaram à fuga do equino ainda não estão claras, mas o voo teve que retornar ao aeroporto de origem, descartando 20 toneladas de combustível para evitar problemas de potência.

Ao pousarem, os pilotos solicitaram a assistência de um veterinário, pois o cavalo estava enfrentando dificuldades, porém não especificaram a natureza do problema. Felizmente, o voo conseguiu decolar novamente.

Até o momento, os detalhes do incidente ainda não foram esclarecidos.

