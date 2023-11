Aniversário frustrante: jovem chora na frente dos pais após não gostar de seu presente

Um jovem, de 16 anos de idade, revelou ter chorado na frente de seus pais, após receber presente de aniversário. De acordo com ele, não conseguiu esconder a frustração mesmo depois de deixar claro o que gostaria de ter ganhado. O texto foi publicado no Reddit, por meio do usuário u/Bburner97.

“Ontem foi meu aniversário e eu estava abrindo os presentes que meus pais haviam comprado. Nunca me interessei por esportes, acho muito chato. Gosto muito mais de pintura e arte e meus pais sabem disso”, iniciou o texto na rede social.

“Quase todo aniversário eles me dão presentes relacionados a esportes, bolas de futebol, alguns produtos do time etc. Eu nem sei o que é isso porque eu não dou a mínima para esportes”, continuou a explicação.

Frustração não contida

De acordo com o jovem, ele especificou aos pais seu interesse em determinado presente. No entanto, recebeu o que não gostaria por mais uma vez.

“Pedi aos meus pais que me trouxessem um conjunto específico de canetas para o meu aniversário, já as queria há muito tempo. Abri meu presente e cada um deles era relacionado a esporte”, desabafou.

“Eu apenas sentei lá e comecei a chorar na frente deles. Eu não queria chorar, era constrangedor, mas sinto que nunca me ouvem. Eles gastaram todo esse dinheiro em presentes caros que sabem que odeio e que nunca usarei”, escreveu.

O jovem contou ter manifestado seus sentimentos para os pais, porém a dupla não recebeu muito bem e criticou a reação do jovem.

“Me acusaram de ser ingrato e disseram que eu estraguei o dia. Me mandaram para o meu quarto e eu não falei com eles desde então”, finalizou o texto na plataforma.

