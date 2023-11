Anéis de Saturno não serão mais visíveis após 2025, revela NASA

Quando pensamos em Saturno, logo imaginamos seus magníficos anéis, uma das maravilhas do Sistema Solar. No entanto, segundo a NASA, essas impressionantes estruturas não serão mais visíveis da Terra após 2025. Mas, antes de entrar em pânico, saiba que essa perda temporária está relacionada aos movimentos do próprio planeta.

Uma nova perspectiva

De acordo com informações divulgadas, em 2025, a Terra e Saturno se alinharão brevemente. No entanto, após esse alinhamento, os anéis do segundo maior planeta do Sistema Solar se tornarão praticamente invisíveis por um período.

Essas estruturas são mais difíceis de enxergar quando vistas de lado, mesmo que tenham dimensões impressionantes, variando entre 70 mil e 140 mil quilômetros de extensão e 10 metros de altura.

Vale ressaltar que qualquer objeto com um quilômetro de largura se torna minúsculo a uma distância de mais de 1,2 bilhão de quilômetros.

simon-godfrey-OnfrIjZ3Q7E-unsplash

Simon Godfrey/Unsplash

Atualmente, Saturno está inclinado em direção à Terra a uma angulação de 9 graus, permitindo uma visão deslumbrante de seus anéis. No entanto, essa inclinação será reduzida para 3,7 graus em 2024 e atingirá zero no ano seguinte.

Saem os anéis, entram as luas

Mas, não se desespere! Embora os anéis de Saturno não sejam visíveis a partir de 2025, os observadores do céu ainda terão a oportunidade de ver algumas das 156 luas que orbitam ao redor do planeta. Para aqueles que desejam ver a principal característica do segundo maior planeta do Sistema Solar, a boa notícia é que isso será possível novamente a partir de outubro de 2038, conforme previsões de especialistas.

pexels-zch-14618894

ZCH/Pexels

Portanto, marque em seu calendário: em 23 de março de 2025, os anéis de Saturno estarão em seu melhor ângulo de visualização antes de desaparecerem da vista por cerca de 13 anos.

Além disso, alguns especialistas acreditam que os anéis de Saturno podem desaparecer permanentemente em algum ponto no futuro. Se você deseja saber mais sobre esse intrigante fenômeno, pode encontrar informações adicionais em um artigo no site Mega Curioso.