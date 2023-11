Tutora do ensino médio presa por repetidos abusos sexuais contra adolescente de 14 anos

Kelly Ann Schutte, uma tutora do ensino médio na Pensilvânia (EUA), está sob investigação e enfrenta acusações graves de agressão sexual institucional e outros crimes relacionados a um suposto relacionamento inadequado com um aluno de 14 anos. O caso, que começou no outono de 2022 e continuou durante o verão, veio à tona após um membro da família de Schutte testemunhar um beijo entre os dois, diz o New York Post.

O alerta inicial ocorreu em julho, quando um parente de Schutte testemunhou uma cena dentro da casa da tutora. A família do adolescente foi contatada imediatamente, e o estudante revelou detalhes chocantes sobre o relacionamento.

A polícia foi chamada, iniciando uma investigação que levou às acusações contra Schutte.

Pennsylvania middle school counselor arrested for repeated sexual abuse of 14-year-old https://t.co/ncmfsNmUo6 pic.twitter.com/4aWHnFiTJ3 — New York Post (@nypost) November 13, 2023

O adolescente relatou que o relacionamento começou no ônibus escolar e evoluiu para chamadas frequentes durante o horário escolar, mudando para plataformas digitais como o Snapchat após o término do ano letivo. A investigação encontrou evidências substanciais, incluindo mensagens, fotos e até um brinco da conselheira na casa do estudante.

Schutte enfrenta três acusações de agressão sexual institucional, três acusações de agressão indecente a uma pessoa com menos de 16 anos e uma acusação de corrupção de menores. Indicada na sexta-feira, ela pagou fiança não garantida de US$ 25 mil.

Ela foi imediatamente colocada em licença administrativa em julho, proibida de entrar nas instalações do distrito escolar e de ter qualquer contato com alunos e funcionários.

O Distrito Escolar de Pennridge emitiu um comunicado reafirmando sua posição contra qualquer contato inadequado entre funcionários e estudantes. Enfatizaram que tal comportamento não será tolerado, enquanto aguardamos os resultados do caso antes de fazer julgamentos definitivos.