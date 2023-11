Sensação da Twitch cria cerveja única com fermento vaginal

Kaitlyn Siragusa, mais conhecida como Amouranth em plataformas como Twitch e OnlyFans, está entrando no mundo da cerveja de uma maneira única. Em parceria com a cervejaria polonesa The Order of Yoni's, ela adicionará um ingrediente muito pessoal à sua cerveja: seu próprio fermento vaginal, diz o New York Post.

Colaboração ousada e hilária

Anunciada em 30 de outubro, a colaboração promete uma experiência cervejeira única. A cervejaria promove suas bebidas como uma "experiência sensual" e destaca que cada gole contém ácido láctico de bactérias vaginais, proporcionando prazer ao consumidor.

Amouranth, ao falar sobre a colaboração, acha hilário e prevê que as pessoas certamente comprarão, mas questionou se terão coragem de beber.

Twitch star making beer with her own vaginal yeast: ‘They’ll probably drink it’ https://t.co/u7c5jGpDtO pic.twitter.com/bVLasDpX7f — New York Post (@nypost) November 9, 2023

Siragusa revela que teve que passar por exames ginecológicos, incluindo o teste de Papanicolaou, para fornecer uma amostra do fermento vaginal. A empresa explica que os esfregaços são enviados para um laboratório, onde as bactérias são isoladas, limpas, comprovadas e multiplicadas. O ácido láctico puro resultante é então utilizado na produção da cerveja Yoni.

A cervejaria afirma que incorpora lactobacilos vaginais na cerveja Yoni promove traços como feminilidade, sensualidade, charme, paixão e sexualidade. Amouranth, confiante em sua infusão única, está pronta para surpreender seus seguidores e os amantes de cerveja.

Com mais de 6,4 milhões de seguidores no Twitch, Amouranth é conhecida por sua abordagem empreendedora não convencional. Além dessa colaboração, ela já ganhou notoriedade ao ganhar dinheiro enquanto dormia online e por outras iniciativas fora do comum.

A data de lançamento da cerveja com fermento vaginal de Amouranth ainda não foi anunciada. À medida que a cerveja continua fermentando, espera-se que seu sabor único se desenvolva ainda mais, proporcionando uma experiência ousada para os consumidores corajosos.