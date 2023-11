O tratamento da depressão é um desafio que vai além das sessões de terapia, muitas vezes envolvendo o uso contínuo de antidepressivos. Entre eles, os Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS) são frequentemente prescritos devido à sua menor incidência de efeitos colaterais. No entanto, muitos pacientes relatam que não percebem os benefícios desses medicamentos no curto prazo, o que pode levar ao abandono do tratamento, reporta Mega Curioso.

Um estudo recente publicado na revista "Molecular Psychiatry" revelou uma conexão intrigante entre a ação dos ISRS e a neuroplasticidade cerebral, que se refere à capacidade de adaptação do cérebro.

O estudo envolveu 32 participantes saudáveis que não tinham depressão. Parte deles foi instruída a tomar um antidepressivo durante um mês e, em seguida, foram submetidos a exames de tomografia adaptados.

Os pesquisadores usaram biomarcadores moleculares para avaliar o impacto do medicamento no cérebro. Inicialmente, não houve mudanças significativas, mas após quatro semanas, observou-se um aumento nas sinapses cerebrais nos exames. Isso sugere que a ação dos ISRS leva tempo para se manifestar no cérebro, influenciando a neuroplasticidade.

Essa descoberta levanta a pergunta: por que antidepressivos demoram para fazer efeito? Embora não haja uma resposta definitiva, a teoria mais aceita é que o cérebro precisa de tempo para recalibrar os níveis de serotonina.

O estudo também sugere que as mudanças ocorrem gradualmente nas primeiras semanas do tratamento antes de se tornarem perceptíveis.

Este estudo é pioneiro ao fornecer insights sobre a ação dos ISRS e abre caminho para futuras descobertas no tratamento da depressão, uma doença que afeta mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Para uma compreensão mais profunda dessa conexão e o impacto dos antidepressivos em pessoas com depressão, será necessário realizar mais pesquisas em uma próxima fase do estudo.

À medida que a ciência avança, esperamos que novas descobertas possam aprimorar o tratamento dessa doença complexa e melhorar a qualidade de vida de milhões de afetados.