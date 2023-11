Persistência e positividade: o legado de Elaine LaLanne no universo fitness aos 97 Anos

Foto: The New York Times Photos

Os dias de Elaine LaLanne começam com uma rotina matinal vigorosa antes mesmo de sair da cama. Aos 97 anos, esse ícone do fitness realiza exercícios que desafiam a idade, desde canivetes na cama até flexões inclinadas no banheiro. Elaine, residente na costa central da Califórnia, destaca que apenas vinte minutos diários a ajudam a seguir seu caminho.

Sua jornada, porém, vai além do físico. Elaine enfatiza a importância da crença em si mesma, uma filosofia que a manteve ativa apesar de lesões e obstáculos emocionais. “Tudo começa na mente”, afirma ela, ilustrando como a mentalidade positiva é crucial para viver uma vida plena, mesmo décadas mais jovem.

Força nos Ombros: A Inspiradora História de Elaine LaLanne

A maior proeza diária de Elaine ocorre acima dos ombros, onde, aos 97 anos, lembra a si mesma todas as manhãs: “Você tem que acreditar que pode.” Sua vida é marcada por aforismos, reflexo de décadas inspirando outros a melhorar. Como esposa e parceira de negócios de Jack LaLanne, o pai do movimento fitness moderno, Elaine desempenhou um papel vital nos bastidores, impulsionando Jack por mais de seis décadas.

Foto: The New York Times Photos

Desde a morte de Jack em 2011, Elaine emergiu como uma líder por direito próprio. Ela gerencia o legado da família na BeFit Enterprises, publicou livros, e colabora com Mark Wahlberg em um documentário sobre a vida de Jack. Figuras do fitness como Denise Austin e Lou Ferrigno buscam seu conselho, destacando sua influência duradoura.

Uma Vida Dedicada ao Movimento: O Impacto de Elaine LaLanne

Ao longo dos anos, Elaine testemunhou a transformação do cenário fitness nos EUA. Quando nasceu em 1926, poucos americanos incorporavam exercícios em suas vidas diárias. Hoje, aos 97 anos, ela personifica a eficácia de um hábito de exercício vitalício, evidenciando que a escolha de envelhecer bem está nas mãos de cada indivíduo.

Elaine LaLanne, uma pioneira que desafiou padrões desde os anos 1950, continua a inspirar, mostrando que a positividade, a persistência e o exercício diário são as chaves para uma vida plena, independentemente da idade.

Fonte: O Globo

LEIA TAMBÉM:

Após 35 anos sem sexo, idosa casa com homem mais jovem, mas decide terminar a relação por um motivo que afeta mulheres de todas as idades

Idosa comemora aniversário de 117 anos na Paraíba; irmã tem 107