Pai entra em desespero após chá revelação e afirma ter medo do que o espera

Um homem decidiu compartilhar sua história no Reddit depois de passar por um momento desesperador após a revelação de gênero do bebê que espera com sua esposa. Segundo ele, apesar da criança ser muito amada, o sexo do futuro membro da família o deixo preocupado e inseguro.

Sem se identificar, o homem de 30 anos conta que está esperando pelo primeiro filho e que desde o princípio a esposa não tinha desejo específico por ser mãe de uma menina ou de um menino. Ele, por outro lado, secretamente preferia ter uma filha.

“Fiquei surpreso quando fizemos a revelação do gênero e soube que serei pai de um menino. Isso acabou me deixando mal, mas para não estragar tudo eu contive minhas emoções e tentei agir normalmente”.

“Naquele mesmo dia, depois que a festa acabou, eu sentei sozinho na minha cama e comecei a chorar. Eu não sou muito de chorar e acho um desperdício de tempo ficar se lamentando, mas eu literalmente entrei em pânico”, revela o pai.

Ele não sabia como agir

O homem então revela que sua vontade de ser pai de uma menina era por medo de ter um filho e repetir com ele os mesmos erros que seu pai teve.

“Eu não quero agir da mesma forma com meu filho, não quero estragar a vida dele como meu pai fez comigo. Eu tenho esse medo desde antes de conhecer minha esposa e na época nem mesmo pensava em ter filhos”.

“Quando tentei explicar isso para minha esposa eu tentei não falar muito sobre o que aconteceu com meu pai, pois evito falar disso até com ela, e ela me disse que minha atitude estava sendo egoísta. Depois ela me mandou dormir no sofá”, finaliza o homem.

Embora algumas pessoas foram extremamente críticas com a atitude do homem, outras se mostraram compreensivas e ofereceram ajuda.

“Você está lidando com um grande trauma e isso é algo delicado. Tente conversar com sua esposa sobre isso, ela precisa saber por que tudo o que ela vê neste momento é um pai desapontado por ter um menino e não uma menina. Explique a ela seus medos e inseguranças”, escreveu uma pessoa elogiada por muitos.

Atento ao comentário, que ficou em destaque, o pai retornou para dizer que se comprometeu a sentar e conversar com a esposa sobre seus medos e inseguranças.