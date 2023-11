O que causa o déjà vu? Psicólogo clínico explora o fenômeno misterioso

Você já teve aquela estranha sensação de que uma situação é incrivelmente familiar, embora seja totalmente nova? Esse fenômeno, conhecido como déjà vu, intriga a todos nós. Mas o que exatamente causa essa experiência única?

Uma sensação de 'já visto'

Déjà vu, termo francês que significa 'já visto' em português, é a sensação estranha de que a situação ou evento atual já foi experimentada, mesmo que seja novo e desconhecido. Segundo a psicóloga clínica Sanam Hafeez, esse fenômeno é como reviver uma experiência passada, uma onda de familiaridade com o presente.

mo-NKhckz9B78c-unsplash

Mo/Unsplash

As teorias

Embora a causa do déjà vu permaneça enigmática, várias teorias foram propostas. Algumas sugerem que está ligado ao processamento das memórias no cérebro, envolvendo a recuperação de memória com atrasos ou erros.

Outras teorias apontam para o processamento simultâneo de informações por múltiplos caminhos cerebrais e para a complexa interconexão de memórias no cérebro.

Independentemente do mecanismo preciso, o déjà vu é uma experiência transitória e comum, afetando de 60% a 70% das pessoas saudáveis durante a vida.

É importante destacar que não é considerado uma condição patológica, mas sim um aspecto fascinante da consciência humana.

Quem experimenta

O déjà vu é mais provável de acontecer em pessoas entre 15 e 25 anos, especialmente naquelas com mais educação, que viajam frequentemente e conseguem recordar seus sonhos.

No entanto, a frequência das experiências varia de pessoa para pessoa. Alguns têm déjà vu com pouca frequência, enquanto outros o experimentam mais frequentemente.

Implicações médicas

O déjà vu em si não é considerado uma condição médica, sendo uma experiência comum na vida de muitos. No entanto, em certas condições médicas e distúrbios neurológicos, experiências semelhantes ao déjà vu podem ocorrer com mais frequência ou de maneira alterada.

dev-asangbam-_sh9vkVbVgo-unsplash

Dev Asangbam/Unsplash

Essas condições incluem epilepsia, enxaquecas, epilepsia do lobo temporal, esquizofrenia e alta ansiedade ou estresse. Se alguém tiver episódios frequentes ou angustiantes de déjà vu, especialmente acompanhados de outros sintomas incomuns, é aconselhável procurar avaliação médica para descartar condições médicas ou neurológicas subjacentes.

O déjà vu, enfim, é um fenômeno misterioso e comum que, embora ainda enigmático, continua a intrigar a comunidade científica. É uma experiência fascinante da consciência humana, que, em sua maioria, é inofensiva, mas que pode ser um sinal de alerta em algumas condições médicas específicas.

Portanto, se você experimentar déjà vu de forma frequente e perturbadora, é aconselhável procurar orientação médica adequada.