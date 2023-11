O presidente do México se tornou viral depois de ‘beijar’ uma deputada

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador e a Deputada Federal do Morena, Julieta Ramírez Padilla Instagram: @lopezobrador / Twitter: @JulietaRamirezP (Instagram: @lopezobrador / Twitter: @JulietaRamirezP)

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, tornou-se tendência entre os comentários na internet após um vídeo mostrar como ele beijou efusivamente a deputada federal do partido Morena, Julieta Ramírez Padilla, durante sua turnê por Tecate, Baja California, provocando uma onda de comentários nas redes sociais.

Há pouco tempo, o debate sobre amostras de amor não solicitadas foi aberto quando a jogadora espanhola, Jenni Hermoso, foi beijada sem o seu consentimento pelo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, durante a final do Campeonato Mundial Feminino no passado dia 23 de Agosto.

O presidente causou indignação depois de beijar uma Deputada Federal Twitter: @JulietaRamirezP (Twitter: @JulietaRamirezP)

Esta conversa foi retomada depois que o vídeo do Presidente do México se tornou viral nas redes, provocando indignação e abrindo ainda mais o panorama sobre as demonstrações de amor não solicitadas, e até mesmo trouxe à tona a Primeira-Dama, Beatriz Gutiérrez Müller, tomando o caso como uma falta de respeito para com sua esposa.

No entanto, a reação da deputada causou surpresa para muitos, e é que sua forma de ver a ação foi completamente contrária ao que os usuários diziam nas redes sociais, mas, O que exatamente aconteceu na reunião entre AMLO e a deputada do Morena?

AMLO beijou uma Deputada do Morena e causou indignação nas redes

Mais uma vez, Andrés Manuel López Obrador causou controvérsia nas redes sociais, desta vez, por sua recente visita a Tecate, Baja California, como parte de um evento que duraria cerca de três dias por esse estado.

O presidente do México compareceu à Unidade Desportiva Eufrasio Santana, onde anunciaria aos presentes o aumento de 25% nas bolsas e pensões para o próximo ano como parte das ações do Banco do Bem-Estar.

Foi neste espaço que ocorreu o encontro entre o primeiro mandatário e a Deputada Federal do Morena, que emocionada subiu em uma cadeira para pedir uma fotografia a Andrés López Obrador, mostrando-lhe a sua admiração.

Até então tudo estava bem, ou pelo menos assim parecia, quando o Presidente do México se aproximou da Deputada Federal de 28 anos e lhe deu um grande e efusivo beijo na bochecha de Julieta Ramírez Padilla, o que logo os internautas condenaram como um gesto incorreto.

Andrés Manuel López Obrador desencadeou um debate nas redes sociais após beijar a deputada

O Presidente do México desencadeou um debate nas redes sociais, depois que alguns chegaram a afirmar que o beijo e a forma como ele segurou o rosto da deputada foi uma ‘demonstração de amor’ não solicitada e até foi tomado como uma falta de formalidade por parte do político, “O que nos faltava, um beijo na boca sem o seu consentimento? E o decoro presidencial, o que é?”.

Outros fizeram referência à Primeira-dama, Beatriz Gutiérrez Müller, comentando: “Nem sua esposa ele beija tão efusivamente e apaixonadamente”, apesar de que o debate mencionava que a Deputada havia sido vítima de uma demonstração de afeto não solicitada, a verdade é que sua expressão demonstrava tudo o contrário e é que, em ocasiões anteriores ela já havia demonstrado sua admiração por Andrés Manuel López Obrador, que atualmente tem 70 anos.

A Deputada Federal, Julieta Ramírez Padilla, contrariamente ao que alguns poderiam pensar, não se mostrou incomodada com esta ação do Presidente e até compartilhou o vídeo de seu encontro com ele nas redes sociais.