Na Alemanha, Áustria e Suíça, uma tradição medieval de duelos conhecida como 'mensur' resultou em muitos nazistas famosos ostentando cicatrizes orgulhosamente em seus rostos. Esses duelos, que eram praticados por estudantes para demonstrar bravura e coragem, desafiavam os combatentes a não recuar, mesmo quando o oponente visava seus rostos desprotegidos, segundo o Muy Interesante.

Durante o final do século XIX e início do século XX, o 'mensur' era uma forma de duelo praticada sem qualquer proteção e com poucas regras. O objetivo dos participantes era mostrar coragem acima da dor, recusando-se a se afastar, mesmo que seus rostos fossem alvos de ataques. As cicatrizes resultantes desses duelos eram vistas como marcas de honra e coragem.

Muitos dos estudantes que participavam desses duelos pertenciam a camadas sociais elitistas e acabaram se juntando às fileiras do Partido Nazista. Eles exibiam com orgulho suas cicatrizes, que agora são associadas às faces do mal da Segunda Guerra Mundial.

O filme "O Rei Leão" da Disney apresenta um vilão chamado Scar, que ostenta uma cicatriz no rosto. Essa caracterização do vilão foi inspirada na estética dos desfiles nazistas da Segunda Guerra Mundial.

A conexão entre vilões da ficção e cicatrizes no rosto é intrigante, e este artigo explora uma possível origem dessa concepção.

Um dos nazistas mais famosos com cicatrizes no rosto foi Otto Skorzeny, conhecido como Scarface. Ele foi apelidado dessa maneira devido a cicatrizes na bochecha esquerda, originadas de seus duelos de 'mensur'.

Skorzeny resgatou o ditador italiano Benito Mussolini e ajudou membros dos nazistas a escapar, tornando-se conhecido como "o homem mais perigoso da Europa" pelos Aliados.

Durante sua época na universidade, Skorzeny participou de 13 duelos de 'mensur', e no décimo, sofreu um corte no rosto que o deixou com uma cicatriz notável. Suas cicatrizes eram um sinal de sua bravura, embora hoje ele seja lembrado como uma figura associada ao mal da Segunda Guerra Mundial.

Os duelos de 'mensur' eram particularmente brutais, com pouca proteção para o pescoço e os olhos. Isso resultava em cortes no rosto, principalmente do lado esquerdo, devido à predominância de destros entre os duelistas. No entanto, a rendição não era uma opção, e ser ferido durante esses duelos era considerado uma honra.

As cicatrizes resultantes eram chamadas de 'schmiss' e demonstravam a coragem daqueles que as possuíam.

Una «Mensur», del latín «mensura» (i.e. medida), es un duelo de esgrima académico («akademisches Fechten») entre miembros de distintas fraternidades estudiantiles en el mundo germanoparlante. Las cicatrices o Schmisse eran un signo de estatus entre los siglos XIX y XX.

Hoje em dia, o 'mensur' continua sendo praticado, mas com regulamentações e proteções que evitam lesões graves. Essa tradição medieval deixou um legado curioso, ligando cicatrizes no rosto a uma época de coragem e valentia, que alguns nazistas famosos levaram consigo para sempre.