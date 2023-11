Mulher encomenda um kit de DNA online e descobre muitas mentiras sobre sua vida

Uma mulher de 28 anos revelou uma reviravolta emocional em sua vida após encomendar um kit de DNA online para investigar uma doença genética. O que ela esperava ser uma simples busca por informações médicas a levou a descobrir um segredo que abalou sua identidade e a relação com sua família.

Há dois anos, a jovem procurou respostas médicas para um distúrbio genético que a afligia. Seus pais a asseguraram que não eram portadores da mesma condição, deixando-a perplexa.

Desconfiando do diagnóstico, ela realizou um teste de DNA por conta própria, visando obter informações sobre sua genética. Os resultados revelaram não apenas que ela era a única em sua família com a doença genética, mas também que sua linhagem não correspondia à de nenhum de seus familiares.

cdc-IFpQtennlj8-unsplash

CDC/Unsplash

"Descobri que sou adotada. Meus pais me disseram que não queriam que eu descobrisse porque não queriam que eu me sentisse deslocada ou diferente. Eles queriam me criar como se fosse deles. Na verdade, eles me culparam por bisbilhotar", compartilhou a mulher no Reddit.

Diante dessa revelação chocante, seus pais tentaram reafirmar que ainda eram uma família, enfatizando que o DNA não mudava isso. No entanto, para a jovem, a confiança estava irremediavelmente abalada. Ela sentiu que sua vida tinha sido construída sobre uma mentira e rompeu os laços com sua família de criação.

anthony-tran-vXymirxr5ac-unsplash

Anthony Tran/Unsplash

A história da mulher gerou uma onda de apoio e compreensão na comunidade online. Outros usuários compartilharam suas próprias experiências como "adotados de descoberta tardia (LDA)", enfatizando o impacto emocional de descobrir uma adoção mais tarde na vida. Alguns usuários ofereceram conselhos e encorajaram a busca por aconselhamento para ajudar a lidar com a situação.

Essa história serve como um lembrete da importância da honestidade e da comunicação dentro das famílias. A descoberta de segredos tão profundos pode ter consequências emocionais significativas e ressalta a necessidade de apoio e compreensão para aqueles que enfrentam situações semelhantes.