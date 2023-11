Mulher dá ultimato ao marido após ele recusar a ter o 2º filho

Um marido foi confrontado com um ultimato de sua esposa após reconsiderar o plano de ter um segundo filho. O homem de 45 anos e sua esposa de 40 anos já haviam sido casados antes, e no início de seu relacionamento, discutiram e se comprometeram com a ideia de criar dois filhos, reporta Mirror.

No entanto, após dar as boas-vindas a uma filha juntos, o homem teve uma mudança completa de opinião sobre a expansão de sua família - ele também tem um filho de seu casamento anterior.

"Ela entrou neste relacionamento sem ter um filho, mas foi muito direta ao afirmar que dois filhos eram seu plano, e se eu não concordasse, isso seria um ponto de ruptura. Isso foi em 2015, quando tínhamos 37 e 33 anos, e eu concordei com esse plano", ele escreveu no Reddit.

"Devido a várias demissões entre nós, a necessidade de um relacionamento à distância por um tempo e a pandemia de Covid, só nos casamos cinco anos depois de começarmos a namorar, então rapidamente começamos a trabalhar em nosso primeiro filho juntos. Tivemos uma menina saudável, que agora tem 18 meses? assim que nossa filha nasceu, fiquei surpreso com o quanto eu realmente não queria outro bebê", relatou.

"Eu tinha 43 anos e já haviam se passado dez anos desde que tive meu primeiro filho, e eu de alguma forma só lembrava o quão difícil um bebê novo pode ser. Isso ficou ainda mais difícil quando descobrimos que nossa filha tinha alergias alimentares graves e intolerâncias que exigiam mudanças drásticas e difíceis para a mãe, que desejava continuar amamentando, além de problemas de processamento sensorial que desencadeavam comportamentos muito agressivos e acessos de raiva extremos se não fossem administrados adequadamente".

Sua esposa agora está pronta para tentar ter outro filho, mas depois de dizer a ela que não quer mais um, ele se vê diante de um dilema. "Em nossa última conversa, ela perguntou: 'você disse que se preocupa em sentir ressentimento se tivermos outro filho, mas esse ressentimento será temporário? Ou seja, uma vez que passarmos por esses primeiros anos difíceis, você superará isso?' E para isso, posso responder honestamente que sim. Como aprendi com as duas crianças, à medida que a criança envelhece, a vida fica mais fácil com elas", ele acrescentou.

"A resposta de acompanhamento dela a minha resposta é o que realmente me deixou pensativo. Ela disse: 'se não tivermos o segundo filho, vou sentir ressentimento por você para sempre, mas seu ressentimento será apenas temporário, então faz sentido ter outro'. Eu entendi o ponto dela na época e reconheci a lógica, mas estou realmente lutando com isso agora. À medida que afundou em mim, sinto que ela casualmente me deu um ultimato. Teremos um segundo filho, ou eu nunca vou te perdoar, ou seja, nosso casamento estaria acabado."

Compartilhando seus pensamentos sobre essa situação delicada, um usuário do Reddit respondeu: "procure um conselheiro para orientá-los nessas discussões. Filhos são situações de dois 'sim' e um 'não'. Não traga uma criança a este mundo pela qual você não esteja entusiasmado." Outro acrescentou: "você tem o direito de mudar de ideia. Ela também tem o direito de não mudar a dela. É ruim, mas é verdade."