Mulher compartilha truque genial para eliminar as bolsas sob os olhos, e que custa pouco

Uma especialista em cuidados com a pele compartilhou um truque eficaz para eliminar as indesejadas bolsas sob os olhos, afirmando que "custa quase nada" em comparação com os caros soros e cremes disponíveis no mercado, reporta o Mirror.

As bolsas sob os olhos são um problema comum, causado por diversos fatores, como a falta de sono, desidratação, envelhecimento e até mesmo a remoção inadequada da maquiagem. Felizmente, existem várias maneiras de reduzir o inchaço e as olheiras sem comprometer o orçamento, proporcionando um aspecto mais fresco e descansado.

Uma guru de beleza conhecida como @viral_skincaree, que compartilha regularmente dicas de cuidados com a pele com seus seguidores no TikTok, revelou que utiliza duas pedras Gua Sha quando visa suas bolsas sob os olhos, mantendo-as "bem geladas" na geladeira. Para quem ainda não conhece esse método de cura tradicional chinês, o Gua Sha envolve o uso de uma ferramenta para aplicar pressão a fim de aliviar dores musculares e tensões.

Recentemente, o tratamento facial Gua Sha se tornou uma tendência no TikTok, com os usuários relatando diversos benefícios, incluindo melhora na circulação, redução do inchaço nas bochechas e das bolsas sob os olhos.

Alguns afirmam até que essas pedras ajudam a definir suas maçãs do rosto e contornos da mandíbula.

Mostrando como utiliza suas próprias pedras Gua Sha, a influenciadora do TikTok explicou: "quando estão geladas, é muito agradável. E o frio definitivamente ajuda com a inflamação. Em seguida, você vai pegar um soro ou creme de sua escolha. Aplique suavemente abaixo dos olhos, o que facilita o deslizamento do Gua Sha. Eu tenho minha pedra de quartzo rosa e minha pedra de jade. Vamos deslizar suavemente para cima."

Demonstrando sua técnica, a entusiasta de cuidados com a pele colocou as duas pedras de cada lado do rosto, movendo-as suavemente para cima, do nariz à testa. Ela continuou: "isso é muito agradável. Adoro que você possa fazer ambos os olhos ao mesmo tempo. Meus olhos estão tão brilhantes. Isso me faz sentir muito bem e firme, é um ótimo complemento para a área dos olhos. Apenas deslize suavemente para trás. Firme, elevado. Você não precisa comprar cremes ou soros caros. Basta usar seu Gua Sha todos os dias, como mostrei. Funciona maravilhas".

engin-akyurt-g-m8EDc4X6Q-unsplash

A especialista em beleza, que afirma que até mesmo seu namorado ficou "surpreso" com os resultados, compartilhou que adquiriu suas pedras no Amazon da Plantifique, onde é possível adquirir uma por £13.95.

Em uma entrevista à revista Hello!, a dermatologista Dra. Jinah Yoo confirmou que o Gua Sha é, de fato, benéfico para a pele, revelando: "essa técnica pode reduzir a aparência de rugas, melhorar a textura e o tom da pele e aprimorar a tez geral. As pedras Gua Sha são ótimas para massagear a pele, e esse método também é excelente para promover a drenagem linfática e auxiliar na microcirculação".