Mulher bate recorde mundial de mais implantes tecnológicos

Anastasia Synn, residente de Tehachapi, Califórnia (EUA), tornou-se recordista mundial, de acordo com o Guinness, ao implantar 52 dispositivos tecnológicos em seu corpo. Entre esses implantes, destaca-se o maior ímã já inserido em uma pessoa, além de um magneto no trago da orelha que emite som. Metade dos implantes é formada por microchips, permitindo a Synn habilidades, diz o New York Post.

Uma vida ?magnética?

Synn utiliza seus implantes de maneiras surpreendentes, desde encontrar objetos perdidos até abrir fechaduras. Seus chips programáveis ​​também possibilitam a conexão de dispositivos e até mesmo fazer chamadas telefônicas. Ela desenvolveu um "sexto sentido" em sua mão esquerda, capaz de detectar radiação de microondas e verificar a energia em caixas elétricas.

Inspirada pela filha, que buscava um microchip para desbloquear seu computador, Synn decidiu explorar a ideia. Com uma abordagem "faça você mesmo", ela, juntamente com um amigo, realizou muitos desses procedimentos. No entanto, ela alerta sobre os riscos envolvidos e está disposta a remover os implantes se necessário.

Além de suas conquistas tecnológicas, Synn homenageia seu falecido marido, o comediante John Edward Szeles, conhecido como o 'Freddy Krueger da comédia'. Um chip no coração dela representa seu casamento.

Synn enfrentou desafios ao tentar reconstruir um computador dentro de sua perna, embora tenha percebido os perigos da utilização de uma bateria de lítio. Ela, inclusive, tentou dentaduras ciborgues, mas desistiu após problemas.