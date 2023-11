Marido traído desabafa: "minha esposa riu da minha cara quando eu a peguei me traindo"

Um homem compartilhou sua tristeza após ter sido infiel à esposa durante o casamento, revelando que traiu a esposa há quatro anos e desde então se arrepende disso. Embora tenham passado por um período de separação e terapia para reconstruir o relacionamento, o marido foi surpreendido ao descobrir que sua esposa estava saindo com outra pessoa.

O homem desabafou no Reddit, onde compartilhou sua história. Ele relatou que a infidelidade ocorreu durante um período de dificuldades no casamento, mas eles eventualmente decidiram dar uma segunda chance ao relacionamento. Eles passaram por terapia e estavam felizes juntos novamente, pelo menos era o que ele pensava.

No entanto, a esposa não esqueceu a traição passada e, para surpresa do marido, ela estava envolvida com outro homem. Quando o homem confrontou a esposa após um encontro inesperado, ela confessou que estava tendo relações com outras pessoas desde que voltaram a ficar juntos, riu e disse que estava se vingando.

pexels-ron-lach-8060026

Ron Lach/Pexels

A reação da esposa surpreendeu o marido, já que ela parecia tranquila e desapegada ao falar sobre suas ações. Ela questionou por que ele estava chocado e afirmou que presumiu que ele também estava fazendo o mesmo. O marido cancelou seus planos para ficar com ela, mas ela insistiu em manter seus compromissos, o que causou uma discussão entre eles.

Embora o marido tenha esperado empatia após seu arrependimento, os usuários do Reddit demonstraram apoio à esposa, argumentando que o relacionamento estava condenado desde o momento em que ele traiu. A maioria dos comentários indicou que a traição quebrou a confiança e tornou impossível reverter a situação, destacando a devastação que a infidelidade pode causar em um relacionamento.