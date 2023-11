Mãe ameaça não ir ao casamento dos filhos caso eles se recusem a ir ao casamento dela

Uma mãe decidiu buscar apoio no Reddit depois de se encontrar em uma situação dramática envolvendo seus filhos. Segundo ela, caso os filhos se recusem a ir em seu casamento, ela pode até mesmo cortar relações com eles.

Sem se identificar, a mulher explica que apesar de ser um bom pai, seu ex-marido era um péssimo companheiro. Por conta de algumas situações complicadas eles se separaram quando os filhos tinham entre 14 e 10 anos. Diante da situação, o homem conseguiu manipular os filhos e fazer com que eles culpassem a mãe pela separação.

“Desde que isso aconteceu, meus filhos vêm me impedindo de entrar em outro relacionamento por falarem que isso vai afetar seu pai. Eu acabei tendo outros relacionamentos, mas sempre os escondi para evitar qualquer confusão e, é claro, levei meus filhos para a terapia. Eles pararam quando fizeram 18 anos e meu filho do meio parou quando deixou de falar nas sessões”.

“O mais velho tem 25 anos e o mais novo 21 e agora, depois de todo esse tempo, eu fui pedida em casamento. Eu chamei meus filhos para conversar e contei a eles a novidade, o que eles prontamente reprovaram e fizeram questão de dizer que eu estava fazendo para machucar o pai deles”, conta.

“Depois de um tempo recebi uma mensagem assinada por todos os meus filhos dizendo que eles não vão ao meu casamento porque precisam apoiar o pai neste momento difícil. Eu fiquei cansada e disse que se eles não forem, eu também não vou me preocupar em ir ao casamento deles quando isso acontecer”.

Ela ficou desapontada

A mulher então revela que na mesma hora os filhos começaram a criticar suas atitudes e a dizer que ela estava realmente fazendo isso de propósito para provocar o ex-marido.

Após ler os comentários de algumas pessoas, ela decidiu abrir o jogo com os três e revelar os motivos que a levaram a se separar, mas a situação pareceu ter ficado ainda pior.

“Eu mostrei todos os documentos a eles e expliquei os meus motivos, mas eles me acusaram de estar mentindo. Mesmo com provas em imagens eles disseram que eu sou a mentirosa. Eu acho que é isso, acabou para mim, não vou mais conseguir recuperar o relacionamento com meus filhos, mas desde o início já sabia que não tinha como vencer essa batalha”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit, toda situação vivenciada para a mulher deixa claro que ela conseguiu sair de um relacionamento abusivo.

“Você não está errada. Seus filhos deveriam saber que adultos também podem se relacionar novamente quando sobrevivem a um divórcio”, comentou uma pessoa.

“Você agiu corretamente, dá para notar que seu ex-marido é manipulador e vingativo”, finalizou outra.