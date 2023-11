Homem se irrita com a namorada após ela usar seus dados para ver o horóscopo semanal

Um homem decidiu usar o Reddit para desabafar depois de flagrar a namorada utilizando seus dados para consultar as previsões do horóscopo semanal. Segundo ele, apesar de apoiar e entender a paixão da namorada por astrologia e horóscopos, a quantidade e o tipo de dados solicitados para acessar os aplicativos sobre o assunto é desnecessária.

Sem se identificar, o jovem conta que sua companheira é uma pessoa apaixonada por temas envolvendo astrologia e horóscopos. Apesar de não acreditar muito no assunto, ele acha engraçado ver a companheira envolvida com estes assuntos e gosta de ouvi-la falar sobre o tema.

“É interessante e um pouco divertido ouvir ela falar sobre as diferentes teorias, mas eu acho que as informações que os aplicativos pedem para poder fornecer os detalhes dos horóscopos semanais são um tanto quanto pessoais demais”, afirma o rapaz.

“Eu entendo o hobbie da minha namorada, mas já disse a ela para não colocar minhas informações pessoais nestes aplicativos, para mim, são dados sensíveis”, conta.

Ele teme ter problemas no relacionamento

Apesar de querer apoiar a namorada em assuntos que ela tem interesse, o jovem conta que não se sente confortável ao saber que seus dados estão sendo divulgados nestes aplicativos.

“Me sinto mal com isso, mas ainda assim acho um exagero os aplicativos pedirem: o primeiro e o último nome, cidade e estado de nascimento, hora do nascimento, data de nascimento completa e o gênero”.

“Parece que é algo excessivo para apenas um horóscopo, além do mais, estas são basicamente todas as informações que constam na minha certidão de nascimento. Estou errado em me preocupar com isso?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, apesar do horóscopo semanal ser algo inofensivo, ele não está errado em se preocupar com seus dados pessoais.

“São suas informações, então são suas regras. Se você não está confortável com isso, converse com sua namorada”, comentou uma pessoa.

“Todos precisam pensar em proteção de dados e privacidade online. Eu não quero esse tipo de informação minha na internet. Data, hora e local de nascimento são necessários para um mapa astral, mas o nome completo é dispensável”, finalizou outra.