Homem é indenizado no trabalho com mais de 150 mil e noiva exige metade do dinheiro (Reprodução/Pixabay - analogicus)

Um homem usou o Reddit, após ter sido indenizado pela empresa onde trabalha com um alto valor devido a um acidente sofrido por ela. Depois de ter o valor de quanto ganharia revelado, sua noiva exigiu metade do dinheiro e gerou um desabafo na web. O texto foi publicado por meio do usuário u/itsMellowLuh.

“Tive um incidente no trabalho há alguns anos que me fez perder a ponta do dedo anelar. Minha noiva me ajudou durante os primeiros dois meses ajudando a lavar áreas que eu não conseguia chegar etc”, iniciou o texto na plataforma.

“Ela me levou a duas de minhas consultas médicas e falou sobre isso. Caso contrário, fazia coisas básicas de relacionamento. A soma é um pouco mais de 150 mil [moeda não revelada] e ela espera metade disso. Discutimos sobre isso no dia em que soubemos o valor. Sou um idiota por querer simplesmente colocar [o dinheiro] em contae deixá-lo até precisar?”, finalizou o texto na rede social.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Pai força filha de 13 anos a visitar diferentes religiões e divide opiniões: ‘Ela achou que eu estava brincando’”

Comentários nas redes sociais

Após contar seu desabafo nas redes sociais, o internauta recebeu diversos comentários de apoio sobre guardar seu dinheiro e não dar metade à sua noiva.

“Por que diabos ela iria querer metade se você vai se casar de qualquer maneira? Qualquer coisa que beneficie você beneficia vocês dois, certo? Se eu fosse você, estaria considerando seriamente um acordo pré-nupcial”, observou um usuário da rede social.

“Este não é alguém com quem você deveria se casar. Se ela tornar o relacionamento tão transacional, pague a ela 2 mil como taxa única de limpeza pelos dois meses em que ajudou você e, em seguida, livre-se dessa gananciosa egoísta intitulada antipática e calculista. Esse dinheiro é para pagar a dor e o sofrimento e possíveis problemas médicos futuros; nenhum dos quais cabe a ela suportar”, criticou outro internauta.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.